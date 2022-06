Yuri ha sido criticada por realizar comentarios en contra de la comunidad LGBT, pero la cantante asegura que no es homofóbica y que la comunidad la quiere.

La cantante se encuentra preparando su gira ‘Euforia Tour’ con el que regresará a los escenarios tras cinco años de ausencia.

Menciona que se encuentra preparando coreografías y material audiovisual para presentar en sus conciertos.

Yuri grabó uno de los promocionales de su nueva gira y tuvo un encuentro con la prensa, donde expresó que espera tener una gran aceptación por parte del público.

La veracruzana busca sorprender, pues estaría utilizando el mismo formato de artistas estadounidense y utilizará tecnología y show de luces, además tendrá cantantes invitados presenciales y virtuales.

Yuri (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Yuri asegura que no es homofóbica y que la comunidad la quiere

A unos días de la conmemoración del Día del Orgullo LGBT, Yuri asegura que no se considera homofóbica a pesar de haber hecho comentarios que la comunidad considera ofensivos.

Por si fuera poco, dice que la comunidad gay la quiere y que les tiene una sorpresa en su video de ‘Euforia’.

“La comunidad me quiere y en mi nuevo video les tengo una sorpresa y hay una parte de la comunidad que no me quiere, muy respetable, no me quita el sueño, no estoy en contra de ellos. Todos tenemos el derecho de pensar, hay libre albedrío” Yuri

Yuri mencionó que tiene muchas ‘comadres’ en la comunidad y que la palabra fobia no tiene nada que ver con ella.

“La palabra homofobia, es homo, es fobia, ¿qué significa la fobia? Tiene que irse a ese punto, el que no puedo estar en ese lugar, que no puedo tocar esa cosa que me da asco. Eso es fobia y yo no tengo fobia, los quiero muchísimo” Yuri

¿Por qué tachan a Yuri de homofóbica?

La cantante veracruzana ha hecho varios comentarios desatinados sobre la comunidad gay, como la ocasión que mostró su postura sobre las familias diversas.

Durante una entrevista con Camilo Engaña en CNN, dijo que México no había la apertura para que dos mujeres o dos hombres adoptaran.

“En mi instructivo dice que hombre y mujer, y yo soy cristiana” dijo Yuri al dar su opinión sobre la adopción homoparental.

El año pasado tuvo una entrevista con ‘El Escorpión Dorado’ y la cuestionaron si había tenido novios gay.

Yuri dijo que sí y le preguntaron si le había ardido, a lo que ella contestó: “No, no me ardió. Me preocupé y me fui hacer unos análisis”.

Este comentario fue tachado de homofóbico y una vez más, Yuri se ganó criticas por parte de la comunidad LGBT, ya que aseguraron que solo los usaba como publicidad.

Yuri está por lanzar su gira ‘Euforia Tour’ y espera tener una grana aceptación del público, y aseguró que no es homofóbica.