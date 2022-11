Yuri tiene una estrecha relación con la familia de Alejandro Iriarte Woodside, pues era su excuñado; tras la muerte del hijo menor de Maxine Woodside, la cantante hizo dolorosas revelaciones.

El 10 de noviembre de 2022, el medio del espectáculo se sorprendió por la sorpresiva muerte de Alejandro Iriarte Woodside, hijo de la conductora Maxine Woodside, de 74 años de edad.

Amigos y compañeros de la conocida como ‘Reina de la radio’, le enviaron mensajes de cariño y sus condolencias.

Y así fue el caso de Yuri, de 58 años de edad, quien fue esposa de Fernando Iriarte Woodside, hermano de Alejandro Iriarte, quien murió a los 55 años de edad.

La conexión de Yuri con la familia Woodside ha sido muy profunda, pues ella asegura que Maxine Woodside fue como una madre para ella y que le tenían un gran cariño a su excuñado, Alejandro Iriarte Woodside.

Durante una conferencia de prensa, Yuri habló de la lamentable muerte de Alejandro Iriarte, quien asegura, padecía ansiedad y depresión.

La cantante de ‘Maldita primavera’ se refería a Alejandro Iriarte Woodside, de quien se había dicho que había sufrido un infarto fulminante.

Pero otra versión indicaría que padecía depresión y eso lo habría llevado atentar contra su vida.

“Yo le decía a Maxi, Maxi ¿cómo fue?. Y me dijo, durante muchos años mi hijo tuvo depresión y no pudo”

Yuri confirmó que Alejandro Iriarte Woodside estaba padeciendo situaciones emocionales, las cuales estarían relacionadas con su deceso.

Luego de hablar sobre la muerte de Alejandro Iriarte Woodside, Yuri contó que ella también llegó a padecer ansiedad.

Sin embargo, se negaba a recibir ayuda de un psiquiatra, pues pensaba que la iba mantener ‘dopada’ todo el día.

Yuri cree que en muchas ocasiones la ansiedad y depresión dependen del carácter de la persona.

“Ya me estaban llevando a un psiquiatra, dije no, porque no quiero estar dopada todo el día. A veces eso es bueno para la gente que no tiene la fuerza (...) hay gente que dice no puedo, dópenlo, porque si no se mata”

Yuri