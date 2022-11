Yuri fue cuñada de Alejandro Iriarte Woodside -hijo menor de Maxine Woodside- y lo recuerda como una persona muy especial y cariñosa.

Alejandro Iriarte Woodside murió el pasado 10 de noviembre, a los 55 años de edad.

Maxine Woodside de 74 años de edad, y su familia, no se han manifestado por la muerte del empresario, pero personalidades del espectáculo han mostrado su apoyo a la conductora de ‘Todo para la mujer’.

Es por eso que Yuri, de 58 años de edad, mostró su cariño a Maxine Woodside, quien fue su suegra hace algunos años.

La cantante Yuri estaba en la cúspide su carrera cuando se casó con Fernando Iriarte Woodside, en 1988.

Yuri fue cuñada de Alejandro Iriarte Woodside durante dos años, pues en 1990 decidió separarse de Fernando Iriarte.

Tras la lamentable muerte de Alejandro Iriarte Woodside, Yuri se mostró sorprendida con la noticia, pues asegura que le tiene un gran cariño a la familia Woodside; así lo reveló en una entrevista con Ventaneando.

“Realmente sí me sorprendió muchísimo, Nano -como llamaban a Alejandro Iriarte- era un hombre muy especial, era muy amoroso. Él siempre me tuvo un cariño muy especial y yo a él también”

Yuri expresó que la muerte de su excuñado había sido un shock, pues hay algunas versiones de la causa de muerte de Alejandro Iriarte Woodside.

“Se dicen tantas cosas, que se quitó la vida, que sí, que no. No puedo decir nada, porque no he hablado con ella (con Maxine Woodside) no me ha contestado el teléfono. Maxine ha sido como mi segunda mamá, así que yo le tengo un cariño muy especial”

Yuri