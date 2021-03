La cantante Yuri narró las malas experiencias que le ha traído la fama, entre ellas, que por envidia, le hicieron brujería.

No todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Yuri, la cantante ha pagado caro el precio de la fama. La ‘güerita consentida’ reveló haber sido víctima de la brujería porqué una persona llena de maldad, sintió envidia hacia ella.

"Me acuerdo que me tiraban afuera de mi casa lechuzas con moños rojos, me tiraban cenizas de huesos de muerto, prueba del trabajo que me hacían por la envidia”, declaró Yuri en el discurso retomado por el programa Hoy .

La intérprete de “Ya no vives en mí” no solo ha lidiado con la brujería, recuerda haber vivido una mala experiencia horas antes de un show y es que fue traicionada por quien creía “una gran amigo” del medio artístico que le prohibió a una diseñadora darle uno de sus vestidos.

"La diseñadora me contó: ‘este hombre vino y me dijo: oye ¿sabes qué?, te pido de favor que no vayas a vestirla a ella (Yuri), porque te quito del trabajo’. Cuando me dijo eso de este personaje, ¡uy!, me dolió hasta el corazón porque este personaje pues yo le quiero, le respeto, le admiro, hemos hablado cosas personales, de problemas familiares y la verdad fue un golpe a mi corazón muy fuerte ”, relató la artista sin revelar el nombre del “amigo”.

Yuri asegura no sentir envidia de nadie

Con el fin de aterrizar su punto y dejar claro su concepto de envidia y admiración, Yuri expresó su sentir sobre JLO , a quien suele dejarla boquiabierta por sus looks y por su éxito aunque no de forma negativa.

"Cuando yo por ejemplo veo a la Jennifer Lopez en vez de decir: ‘¡Desgraciada!¡Perruchis!¡Maldita!..digo: ¡Wow, qué zapatos tan bonitos!¡Qué vestidazo!’ Es diferente admirar a decir ‘¡esta vieja desgraciada!, ojalá se caiga, ojalá la deje Alex Rodríguez’”, finalizó.