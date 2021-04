Yuri confiesa que le extirparon un tumor cancerígeno

Durante una operación a Yuri le detectaron un rumor cancerígeno, pero lo pudieron extirpar, aunque ha presentado algunos problemas de salud.

La cantante aseguró que ha tenido que enfrentar algunos malestares que han perjudicado su estado de salud y de los cuáles no se ha podido recuperar.

Yuri: “No sé ni cómo estoy parada aquí”

El programa Hoy retomó una plática que dio la cantante Yuri sobre los peligros del estrés, en donde destacó que descubrieron que tenía cáncer.

La famosa confesó que se sometió a una operación y ahí los médicos le descubrieron que tenía un tumor cancerígeno.

“Salgo de la operación y me dicen ‘¿Sabes qué? Te encontramos el apéndice también toda descuachanringada, te quitamos todo, la apéndice en unos meses más, era un tumorcito que tenías ahí y era cáncer’” Yuri

Yuri reveló que no pudo guardar el reposo correspondiente debido a un compromiso laboral, lo que afectó su salud y ahora sufre las consecuencias.

“Cuando yo regresé, bueno, me duele hasta el… no sé ni cómo estoy parada aquí, me empezaron a doler otra vez mis heridas, tengo una colitis crónica, y volví otra vez a las dietas de pollo, pescado, arroz, una cosa que son unos dolores de cuerpo, dolores de cabeza, efectivamente taquicardias, estrés” Yuri

En ese sentido la cantante recomendó a las personas no vivir bajo estrés y cuidar su salud, ya que es lo más importante.

Yuri reveló que tras tener Covid-19 ha presentado algunos problemas en su salud.

"El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar y a mucha gente le viene de diferentes maneras las secuelas. En diciembre pasé un mes muy fuerte, me levantaba a las seis de la mañana por ataques de ansiedad" Yuri

En entrevista con Yordi Rosado, la cantante confesó que enfrentar la pandemia es una situación muy difícil ya que siempre ha sido una persona muy inquieta.

Yuri destacó que el encierro por el Covid-19 le generó estrés, ya que estaba acostumbrada a tener un ritmo de vida muy activa.