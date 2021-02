Yuri acudió a los Premios Lo Nuestro con peluca; asegura estar en tratamiento tras sufrir alopecia

Yuri fue invitada a conducir los Premios Lo Nuestro, junto a José Ron y Chiquinquirá Delgado . Por lo que se dejó ver con glamurosos atuendos durante la gala; sin embargo, reveló que utilizó varias pelucas durante la ceremonia.

Esto luego de confesar que tras su contagio de coronavirus padeció de alopecia tras contagiarse en octubre de 2020, esta enfermedad le dejó varias secuelas como ataques de ansiedad.

En su encuentro con los medios de comunicación, Yuri señaló que ya está mejor de salud, pese a los complicaciones que tuvo luego de dar positivo al nuevo coronavirus.

“Me quedé medio pelona, mana, por eso utilicé pelucas en Premio Lo Nuestro. No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo, muy poquito" Yuri

Yuri de comentó que está tomando una vitaminas que le recetó su doctora para combatir la pérdida de cabello . Ante los cuestionamientos de los reporteros, la cantante señaló que perdió el pelo no por estrés sino debido al Covid-19.

"Ya se me dejó de caer. Ya estoy en tratamiento. El virus te tira el pelo, esto fue del covid, definitivamente. He hablado con varias amigas y me dicen: 'Yuri estoy igual que tú, estoy pelona', pero ya estamos bien..." Yuri

"Son unas vitaminas que me mandó mi dermatólogo, unas vitaminas en polvo y después tomadas, son como tres etapas y ya. Fíjate que a la primera semana que me tomé el tratamiento se me dejó de caer", señaló Yuri.

Yuri se negó a opinar del escándalo que enfrenta Vicente Fernández

Yuri contrario a otras ocasiones no quiso dar su opinión sobre el escándalo que enfrenta su colega el cantante Vicente Fernández, quien fue acusado de acoso sexual por una joven. Señaló que ya no piensa hablar de sus colegas este año.