YosStop dice que se desintoxicó de la adicción al internet en estos tres meses en la cárcel. En un mensaje de audio Yoseline Hoffman confesó que la lectura le ha ayudado a pasar este tiempo encerrada.

Desde el penal de Santa Martha Acatitla, YosStop le respondió a todos sus haters que han cuestionado el largo de sus reflexiones.

Desde el pasado 29 de junio, YosStop se encuentra detenida en el penal de Santa Martha Acatitla. Pese a estar privada de su libertad, la influencer ha mantenido comunicación con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

YosStop ha compartido diferentes reflexiones sobre sus fans, su familia, mascotas y amigos. Sin embargo la influencer sorprendió al compartir un mensaje de voz.

A través de un audio YosStop se defendió de las críticas que ha recibido por el largo de sus mensajes. En este sentido la influencer cuestionó que cada vez las personas leen menos.

“Para todos aquellos que comentan ‘mucho texto’ en las reflexiones que escribo y comparto, ahora se los digo con mi voz, ojalá no sea mucho audio”

Con un video donde muestra alrededor de 17 libros apilados y un teléfono, YosStop confesó que la lectura le ha ayudado durante su estancia en la cárcel.

“Estos no son ni la mitad de libros que he leído en estos tres meses y sí, efectivamente es mucho texto, pero no saben que maravilloso son muchos de estos textos”

YosStop