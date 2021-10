YosStop dice que estar en la cárcel es lo peor que le ha pasado en la vida, la youtuber reconoció que nunca imaginó vivir un dolor más fuerte que la muerte de su papá.

A través de una nueva reflexión, YosStop destacó que ella no puede imaginar algo peor que estar en la cárcel. Sin embargo reconoció que hay cosas más difíciles que afrontar en la vida.

Por ello decidió compartir las historias de algunas de las mujeres que se encuentran recluidas con ella en el penal de Santa Martha Acatitla.

El pasado 5 de octubre Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, reveló que el propósito de su estancia en la cárcel es darle voz a las mujeres que se encuentran en el penal de Santa Martha Acatitla.

A dos semanas de su reflexión, YosStop utilizó su cuenta de Instagram para compartir la primera historia de una reclusa.

En su mensaje YosStop confesó que para ella lo peor que le ha pasado en la vida es estar en la cárcel. Sin embargo reconoció que hay personas que le ha tocado vivir momentos más complicados.

En su comentario, YosStop destacó que antes de ser detenida pensó que el peor momento había sido cuando se tuvo que enfrentar a la muerte de su papá.

“¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto”

Aunque reconoce que hay peores cosas a los que se enfrenta una persona, YosStop puntualizó que no le gustaría imaginarlo, ni mucho menos vivirlo.

“Una amiga tratando de consolarme me dijo: “ya no hay nada peor”; y me quedé reflexionando que sí, deben de haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir. Para mí, esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores”

YosStop