YosStop se tatúa y explica por qué eligió una luna para no olvidar su paso por la cárcel. La youtuber compartió que tiene que ver mucho sobre su estancia en el penal de Santa Martha Acatitla.

A casi dos meses de haber salido de la cárcel, Yoseline Hoffman compartió que durante los cinco meses que estuvo detenida la luna fue su gran terapeuta.

YosStop estuvo cinco meses en la cárcel, tras ser acusada de pornografía infantil. Ainara Suárez acusó a la youtuber de almacenar y difundir un video sexual donde aparece siendo menor de edad.

Tras salir de la cárcel, YosStop se ha mantenido muy activa en sus redes sociales en donde comparte diferentes momentos de su vida tras haber recuperado su libertad.

A través de sus Instagram Stories, YosStop compartió que había decidido realizarse un tatuaje que le recuerda su paso en prisión y los difíciles momentos que vivió al estar alejada de su familia.

En los videos compartidos, YosStop presumió que decidió tatuarse en su muñeca una luna menguante y a su lado una pequeña estrella.

De acuerdo con YosStop, la luna tiene un significado muy importante, ya que durante los cinco meses que estuvo en la cárcel lo único que podía ver era la luna.

“En esos cinco meses que estuve encerrada ustedes saben que no me dio el sol, nunca lo vi y como salía de noche a caminar lo único que veía era la luna”

YosStop aseguró que durante el tiempo que estaba en la cárcel le llegaron varios mensajes a través de la luna.

“Y parte de esos mensajes divinos, de esas señales que a mí me llegaban era a través de la luna, se los juro que yo sentía que me hablaba y yo le hablaba a ella y era una conexión muy profunda y muy chingona, me iba diciendo como iba”

YosStop