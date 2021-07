La mamá de YosStop y el hermano del “Peje”

“Solo su madre lo recuerda con cariño”

Marina Badui, madre de la influencer detenida por pornografía infantil, se dirigió a la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheimbaum, a través de un video, solicitándole clemencia para su hija, considerando que es injusto que esté encarcelada, diciendo que YosStop es una mujer trabajadora, apelando a sus sentimientos maternos.

Esto, por supuesto, lo haría cualquier madre del mundo, quien defenderá a capa y espada al ser surgido de sus entrañas; como dice la letra del “Corrido de Juan Charrasqueado”:

“Solo su madre lo recuerda con cariño, mirando al cielo, llora y rece por su Juan”.

Salvo mi mamá que se rebeló a sus instintos maternos, cuando, estando yo en la secundaria, me atraparon en Gigante (hoy Soriano), por arrancarle un póster de una revista, sin que nadie me viera. En la entrada de la tienda, la vi pasar, le grité, el policía le explicó lo que yo había hecho, y mi mamá, furiosa, le dijo: “¡Llévenselo!” ¡¿Cómo llévenselo?! Tuve que suplicarle a los dos, madre y policía, que ya no volvería a cometer semejante falta, para que no me llevaran a la correccional de menores.

La jefa del gobierno carece de facultades para interceder por la influencer , pero la mandó con Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (seguramente conmovida por el dolor de una madre) la cual se reunió con ella y le explicó en que consiste el delito que se le imputa a su hija, su situación jurídica y el proceso que debe llevar (y yo espero que también le haya aconsejado cambiar la estrategia de su defensa, pues eso de insistir en que se “está violando la libertad de expresión de la acusada”, cae mal, en vez de que ésta pida disculpas y prometa no dañar más a sus semejantes).

De inmediato, los bots de la derecha lanzaron sus dentelladas, diciendo que cómo era posible que Claudia Sheimbaum le hubiera conseguido una audiencia a la mamá de una delincuente, antes que recibir a los familiares de las víctimas de la Línea 12 del Metro de la CDMX , sin reparar en que son casos distintos, pues en el primero se trata de un crimen comprobado, de una persona específica, cuya madre se dirigió directamente a la jefa de gobierno, y en el segundo caso, aún se está investigando y no hay culpables definidos, donde ningún familiar ha solicitado concretamente nada.

Aquí el error de Claudia Sheimaum (como ya es costumbre) consistió en decir algo inapropiado: “La cárcel no es necesariamente la única salida”, pues está insinuando una liberación, la cual no está en sus manos, y en el dudoso caso que así ocurriese, se diría que la jefa de gobierno metió “mano negra” donde no debe, dándole armas a sus enemigos.

Otro hermano incómodo del “Peje”

En cuanto se detuvo a Cárdenas Palomino, cercano de García Luna, involucrado en el montaje de Carlos Loret de Mola , para inculpar falsamente a Florence Cassez e Israel Vallarta de secuestradores (acusado además de torturar y golpear a éste último), “Lord Montajes” respondió difundiendo un video extemporáneo, donde David León Romero (entonces operador político del gobierno de Manuel Velasco), le entrega 150 mil pesos en efectivo a Martín López Obrador, hermano del presidente, lo cual, posteriormente se aclaró que se trató de un préstamo, y cuyas imágenes no muestran realmente un delito (como lo sería meterse “unas rayas” de cocaína).

Lo divertido es que la prensa “chayotera” insinúa que se trató de un acto deshonesto (como sí lo es recibir un “chayo” por bajarse los pantalones).

La derecha, sus cabecillas, sus voceros y sus bots, siguen buscando dañar a la 4T con el chantaje sentimental; ya dejaron en paz (momentáneamente) a los niños con cáncer, y ahora explotan las emociones telenoveleras, de familias disfuncionales.

“Por que por algo soy aquí la autoridad”.

Les comparte el fragmento de “Anselma”, un corrido que popularizaron Los Lobos:

“¡Ay Anselma, Anselma, Anselma,

chaparra de mis pesares,

o dejas que te visite,

o te mando a los gendarmes!

Y si te niegas a matrimoniar conmigo,

Les quito el rancho y propiedad a tu papá,

Les pongo impuestos y hasta les quemo la casa,

Porque por algo soy aquí la autoridad”.

La gente ignorante cree que una jefa de gobierno, un presidente de la República, pueden intervenir así nomás a favor o en contra de familiares, como si fueran caciques de película del “Indio” Fernández.

El presidente ya dijo: “Que se investigue, y si mi hermano es culpable de algo, que se aplique el peso de la ley”.

Claudia Sheimbaum ya dejó en claro que ella no tiene facultades para intervenir en el terreno del poder judicial (salvo que lo haga mediante procedimientos jurídicos, no diciendo: “Sáquenme a ésta mujer del bote, para que no sufra su mamá”).

Está claro que la derecha actúa en base a la ignorancia de la gente, explotando sus emociones primarias, por eso, si el presidente realmente desea acabar con la corrupción, debe darle mayor impulso a la educación y la cultura; si no, sus palabras sobre el “aspiracionismo” sonarán a pura demagogia, al no resolver el problema de raíz: ignorancia = manipulación mediática.

Otelo

En la tragedia de Shakespeare, el padre de Ofelia, le dice a su yerno: “Si mi hija me engañó a mí, ¿porqué no habría de engañarte a ti?”. Tomando esa imagen, dejo éstas palabras de advertencia a los seguidores y bots de la derecha, que despotrican salvajemente contra la 4T: “Si nosotros recurrimos a cualquier artilugio y violento contra la 4T, ¿por qué no habríamos de hacerlo contra ti?” Mediten en eso, cuando ensueñen con las promesas materiales que les hicieron, si les ayudan a recuperar el poder.