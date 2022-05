YosStop está indignada por las personas que cuestionan su cuerpo: “Que chingados les importa”. La youtuber señaló que es increíble como en el último tiempo ha recibido varios mensajes en donde critican su pancita.

Tras revelar que se encuentra embarazada, Yoseline Hoffman -conocida en YouTube como YosStop- reveló que para ella fue muy difícil esconder que sería mamá, ya que constantemente las personas la cuestionaban por su pancita.

En compañía de su prometido Gerardo González, YosStop confesó que estos tres meses de embarazo han sido muy complicados pues se ha tenido que enfrentar a varios síntomas.

A más de dos semanas de que anunció su compromiso con Gerardo González, YosStop sorprendió a sus seguidores al confirmar que se encontraba embarazada.

La youtuber de 31 años, destacó que nunca pensó que se convertiría en mamá pues no había pensado en la posibilidad de formar una familia. Sin embargo, ahora se siente lista para tener un bebé.

A través de sus Instagram Stories, YosStop confesó que para ella no fue nada fácil poder esconder su embarazo pues nunca pensó que en poco tiempo le pudiera crecer su panza.

“No ha sido fácil mantener el secreto, no contaba con que me creciera la panza. Yo dije; ‘no me va a crecer’ estaba en negación”

Gerardo González destacó que YosStop se encontraba indignada porque las personas le cuestionaban sobre si estaba inflamada.

YosStop puntualizó que esos comentarios no la molestaban, sino que era el hecho de que las personas empezaba a juzgar su cuerpo cuando no les importaba por qué tenía esa pancita.

YosStop puntualizó que desde que se enteró que se encuentra embarazada ha pasado unos días muy complicados por todos los síntomas a los que se ha tenido que enfrentar.

“Pero fue muy difícil ocultarlo porque la verdad la he pasado muy difícil, no tienen una idea de todos los síntomas que he tenido. He valido madres constantemente y ha sido difícil tener que ocultarlo”

YosStop