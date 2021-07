YosStop: Conductores de ventaneando le responden a Ryan Hoffman, “no mientas”

En su cuenta de Instagram Ryan Hoffman, hermano de YosStop , explotó contra un reportero de ‘Ventaneando´ pues aseguró que lo persiguió y no le permitió pagar el parquímetro, teniendo que pagar una multa mayor.

Tras los cuestionamientos en contra del reportero del programa de espectáculos, los conductores de ‘Ventaneando’ le respondieron y le pidieron a Ryan Hoffman no mentir sobre el tema.

Durante el programa ‘Ventaneando’ se retomó el video de Ryan Hoffman donde se muestra molestó por la manera en la que fue abordado por un reportero del programa de espectáculos.

El hermano de YosStop relató que fue perseguido por el periodista quien le impidió pagar su parquímetro y tuvo que pagar una multa.

“Me metí de nuevo al lugar esperando que se fueran y obviamente la policía me terminó poniendo la araña y yo quise salir a pagar mi multa y estas personas no me dejaban salir del lugar. Me querían forzosamente entrevistar y me hablaban de una mala manera”

Ryan Hoffman