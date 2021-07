YosStop agradecida con el apoyo que ha recibido, dice su hermano Ryan Hoffman

El pasado 29 de julio fue detenida la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, por el delito de posesión de pornografía infantil en agravio de Ainara.

A través de su cuenta de Instagram, Ryan Hoffman, hermano de YosStop, reveló que pudo hablar con la yotuber, quien se encuentra muy agradecida con todo el apoyo que ha recibido.

Aunque YosStop se encuentra en la cárcel, sus redes sociales se mantienen activas y desde ahí realizó una denuncia pues asegura que se encuentra “privada de su libertad” por terminología.

En su cuenta de Instagram, YosStop destacó que no se encuentra detenida por ser peligrosa.

“Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable”

YosStop