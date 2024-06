Durante un encuentro con la prensa, Juan José Origel se dijo bien preocupado por la salud de Yolanda Andrade.

Pues luego de haber grabado con Yolanda Andrade, Juan José Origel -de 76 años de edad- no se explica porqué ya no puede hablar.

Y es que, de acuerdo con Juan José Origel, él habría visto muy bien de salud a Yolanda Andrade, de 52 años de edad, como para que la conductora tenga problemas de salud.

En un encuentro con la prensa, Juan José Origel fue cuestionado sobre la salud de Yolanda Andrade.

Pues luego de que Yolanda Andrade reapareciera el pasado 12 de junio aún sin poder hablar, Juan José Origel se dijo muy preocupado por su amiga.

De acuerdo con el periodista, la última vez que vio a la conductora de ‘Montse & Joe’ ella estaba muy bien de salud.

Por lo que ahora Juan José Origel no se explica porqué Yolanda Andrade ya no puede hablar, o los motivo del rápido deterioro de su salud.

“Yo estuve hace tres semanas en el programa con ella, la vi muy bien, muy bien. No sé qué pasó. Me dijeron, que el último programa ya no hablaba”

Juan José Origel