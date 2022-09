¿Yolanda Andrade se casó “pacheca” con Verónica Castro? Así lo afirmó la periodista Claudia de Icaza, quien ha hecho reaccionar con furia a la actriz y conductora de televisión por sus declaraciones.

Hace unos días, Claudia de Icaza habló en uno de sus programas denominado Historia en historia, de YouTube, sobre la supuesta relación amorosa que sostuvieron Yolanda Andrade y Verónica Castro.

Ahí, Claudia de Icaza aseguró que la presunta relación habría sido producto de “sustancias prohibidas” o que Yolanda debía estar bajo esa influencia para “imaginarse” haber estado con Verónica Castro:

Al enterarse de lo dicho por la periodista, Yolanda Andrade arremetió en su contra a través de su cuenta de Instagram, acusándola de mentirosa, además de exigirle pruebas sobre lo que dijo en su programa:

“La Caída de una “Periodista” Que NO Puede Reconocer Su Mentira!!! @dehistoriaenhistoria Al Público NO SE LE MIENTE!!! ¿Dónde están tus Pruebas?”

Por el mismo medio, Yolanda Andrade expresó su respeto para los compañeros de Claudia de Icaza y la acusó de perjudicar el trabajo de los periodistas:

“Oye #claudiadeicaza Perjudicas el Trabajo de Credibilidad que todavía tienen tus Colaboradores en Tu programa y de Lupita.! Lupita inmediatamente me buscó y me encontró, Tú ni pío! Solo hablas sin argumentos. Aquí les comparto al #públicoconocedor LAS MENTIRAS DEL ESPECTÁCULO. Saludos Pancha y todos los que sí se la parten Colaborando. #amsterdam (sic)”.

En respuesta, Claudia de Icaza reveló que el video donde hizo las declaraciones sobre Yolanda Andrade y Verónica Castro fue retirado de YouTube.

Asimismo, lamentó que Yolanda Andrade no la hubiera buscado para “desmenuzar el tema” que tanto le molestó y se dirigiera a su compañera Lupita Martínez, quien no había hablado sobre el asunto.

Claudia de Icaza dio por concluido el asunto, afirmando que no respondería a los señalamientos de la actriz sinaloense:

“No tengo más qué decir, no me voy a enganchar, porque no voy a ser la décima quinta nada que tenga que ver con polémicas que no me interesan”

Claudia de Icaza, periodista