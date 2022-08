Yolanda Andrade, conocida por su labor en la conducción y también por su activismo en la diversidad, declaró que no es ninguna ofensa que la llamen “tortilla” o “lesbiana”.

Yolanda Andrade, quien recién cumplió 50 años de edad, llegó al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes con un saco con lentejuela, pero este hacía ilusión a la bandera del orgullo LGBT.

Ante ello, dijo de forma muy orgullosa “primera vez que se mete la bandera a Bellas Artes”, y habló sobre quienes usan “tortilla o lesbiana” para ofenderla, “eso soy”.

Yolanda Andrade aunque tardó en dar a conocer su preferencia sexual, una vez que lo reveló, muy orgullosa se dice parte de la población LGBT.

Aunque Yolanda Andrade tuvo diversos noviazgos heterosexuales, hoy se define como lesbiana, no bisexual, como se pudiera pensar.

Debido a ello y a la homofobia que aún existe en México -y está muy presente-, la conductora fue cuestionada sobre los sobrenombres que le ponen por su preferencia.

Yolanda Andrade fue clara al decir a los micrófonos de Marco Antonio Silva, que no es una ofensa que le digan ”lesbiana o tortilla”, pues al final eso es lo qué es.

“Me llaman de todo, pero no me… es que si me dices lesbiana no me voy a ofender porque lo soy, y tortilla tampoco porque es lo que…”.

Yolanda Andrade, conductora.