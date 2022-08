El tema era Danna Paola y su nuevo video musical con ‘XT4S1S’, pero la prensa insistió en preguntar sobre su físico, pero muy tajante y segura respondió “yo estoy bien”.

Danna Paola de 27 años de edad, sigue siendo criticada en redes sociales por su físico y ya hasta aseguran que se habría hecho una banda gástrica para bajar de peso.

Y así como le respondió a la tiktoker que subió un video hablando de su cuerpo, Danna Paola respondió a la prensa cansada de sus preguntas sin argumento.

“Me siento más sexy que nunca, hice que me dejara de importar lo que opinan de mí”.

Danna Paola ofreció una rueda de prensa para hablar de XT4S1S, la gira y el sencillo que recientemente estrenó su video oficial y dejó impactados a todos.

Sin embargo, haciendo caso a las críticas en redes sociales y omitiendo que ella había pedido no hacer body shaming a nadie, los reporteros le preguntaron sobre su físico.

Debido a que estos argumentos vienen de redes sociales, Danna Paola respondió a la pregunta “el chiste se cuenta solo”, pues las críticas son solo eso, críticas no constructivas.

Danna Paola detalló que le dejó de importar lo que piensen o digan sobre su físico, pues en este momento de su vida, solo está mostrando su verdadero yo.

“Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé esta parte de que me dejara de importar lo que opinen, dicen o no dicen de mí”.

Danna Paola, cantante.