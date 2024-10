Desde un par de semanas, Mar Lucas acaparó titulares porque en una entrevista revela que su canción Rota tiene detrás una historia real llena de violencia, de la que es culpable Naim Darrechi.

Luego del lanzamiento de Rota el 3 de octubre, Mar Lucas de 22 años de edad, habló en una entrevista el detrás de su nueva canción que estaba desatando especulación.

Sin embargo, en aquel momento Mar Lucas decidió no revelar el nombre de su agresor, hasta hace algunas horas por Twitter, señalando que Rota es la historia de la violencia que vivió a manos de Naim Darrechi.

Pero ¿qué dice la letra completa de Rota? Te compartimos la composición de Mar Lucas donde narra lo que Naim Darrechi de 22 años de edad, la hizo y la sigue haciendo vivir.

Mar Lucas, cantante. (@Mar Lucas / Facebook)

Mar Lucas revela que Rota sí es una canción con letra a la violencia que vivió con Naim Darrechi

El 16 de octubre a tan solo unos días del lanzamiento de su canción Rota, Mar Lucas dio una entrevista a Freeda que dejó la especulación abierta sobre la relación violenta que narró vivir años atrás.

Pese a Mar Lucas prefirió omitirse hasta ese momento el nombre de su violentador, días después las circunstancias la llevaron a revelarlo pues este volvió a amenazarla.

En la entrevista con Freeda, Mar Lucas asegura que su expareja -además de haberla violentado durante su relación- la tiene amenazada con mostrar sus videos íntimos si se atreve a denunciarlo.

Ahora, harta de la situación pues el ex volvió a amedrentarla y para que dejen de especular cosas, Mar Lucas confirmó que Rota es sobre la violencia que Naim Darrechi ejerció.

“No quiero que nadie se piense que es otra persona, hablo de Naim Darrechi”. Mar Lucas, cantante.

Mar Lucas confirma que Rota es sobre Naim Darrechi. (@MarLucasVilar1 / Twitter)

Por otra parte, Mar Lucas dejó un hilo en el que narra la historia de terror y revictimización que ha tenido que vivir en busca de denunciar a Naim Darrechi situación que aún no tiene solución.

“Siguen preguntándome porque no denuncio… Primero, publicarlo para mi es la denuncia más grande que he podido hacer y la única opción que me ha quedado. Y segundo que YA LO INTENTÉ VARIAS VECES. Es agotador que estén juzgando cómo reaccione con 18-19 años”. Mar Lucas, cantante.

Asimismo, Mar Lucas detalló que Rota es la forma en que ella decidió ponerle “punto y final a todo”, sin embargo, Naim Darrechi la volvió a amenazar luego del lanzamiento de la canción y la entrevista que dio.

“Estos mensajes llegaron el 4 de octubre y los siguientes el 16 de octubre, en todos estos días no os creáis que me crucé de brazos. Pedí ayuda a mucha gente, hablé con abogados… y mi conclusión: Nada iba a hacer que él dejara de amenazarme y hacerme sentir miedo. Así que en desesperación, me tomé la justicia por mi mano y le planté cara a mi miedo, me adelanté a lo que pudiera pasar”. Mar Lucas, cantante.

Y siguen preguntándome que porque no denuncio…

Primero, publicarlo para mi es la denuncia más grande que he podido hacer y la única opción que me ha quedado. Y segundo que YA LO INTENTÉ VARIAS VECES.

Es agotador que estén juzgando constantemente cómo reaccione con 18-19 años — Mar Lucas🎀 (@MarLucasVilar1) October 25, 2024

Mar Lucas dedica su canción Rota a Naim Darrechi; aquí la letra completa donde narra la violencia que vivió

Mar Lucas dejó claro que la canción Rota narra todo lo que Naim Darrechi la hizo vivir, así que aquí te tenemos la letra completa:

Nunca creí que también me pasaríaAntes de conocerte, el amor no me dolíaIgnoré todo lo que de ti decíanMe enamoré de una mentira

No sé por qué tardé tanto en darme cuenta

A alguien como tú, no se le abren las puertas

Insistes mil veces, intenté arreglarte

Me quedé sin fuerzas, tú me las quitaste

Nunca entendí por qué

La misma boca que me decía te amo me hizo tanto daño

No entendí por qué

Nunca entendí por qué

Tus manos me dejaron rota

Y eso sí no se perdona

Me dolió dejarte ir

Pero dolía más esconder bajo mi ropa

Las marcas de cada derrota

Yo de tu lado y tú en mi contra

A ciegas, aposté por ti

Luego entendí que el corazón sí se equivoca

Tus manos me dejaron cicatrices en la piel

Ya cerraron las heridas, pero no dejan de doler

Tal vez duelan de por vida

Es que, después de ti, no duermo

Sin las luces encendidas

Tú recuerdas el fantasma de todas mis pesadillas

Por ti, hice cosas que no quería

Me alejé de quién me quería

Me cuesta creer que te amé más que a mí

Y aun así

Tus manos me dejaron rota

Y eso sí no se perdona

Me dolió dejarte ir

Pero dolía más esconder bajo mi ropa

Las marcas de cada derrota

Yo de tu lado y tú en mi contra

A ciegas, aposté por ti

Luego entendí que el corazón sí se equivoca

Tus manos me dejaron rota

Cabe destacar que Mar Lucas compartió que espera que la letra completa de Rota le sirva a alguien más que esté pasando por la situación que ella vivió con Naim Darrechi y sepa cómo actuar.

“Sabía que al menos publicándolo, si alguna niña o niño escuchaba mi historia y mis errores, igual podría ayudarle, por si el día de mañana lo necesita”. Mar Lucas, cantante.

Mar Lucas habla de Rota, la canción que narra lo que vivió con Naim Darrechi. (@MarLucasVilar1 / Twitter)

