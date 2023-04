El paso de Yeri Mua en La Saga no pasó desapercibido; sobre todo porque al inicio de su participación, la influencer de 21 años de edad se disculpó con su anfitriona.

Así es, Yeri Mua dijo sentirse muy nerviosa debido a que en el pasado insultó a Adela Micha, de 59 años de edad.

Todo por un video que le mandaron el cual muestra a la periodista burlándose de ella.

Yeri Mua se disculpa con Adela Micha por decirle “labios de calaca” porque no le quedó de otra

La burla fue porque Adela Micha, junto algunos de sus colaboradores de La Saga, se mofaron del INE de la influencer, quien aseguró estaba editado.

“Yo me siento un poquito nerviosa porque en algún momento comenté algo en redes”, dijo Yeri Mua al llegar al programa de Adela Micha.

Por lo que Adela Micha completó la frase: “Dijiste que tengo labios de calaca, que soy una güera oxigenada, que me veo del culo, que estoy bien culera”, subrayó.

Por lo que la polémica y malhablada Yeri Mua pidió una disculpa argumentando que se dejó llevar por el momento.

“Ay no, una disculpa y qué pena por lo que dije. Andaba de argüendera, seguramente andaba cruda ese día, no me cogieron bien ese día, andaba yo de malas.”

Yeri Mua