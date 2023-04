Tras haberla visto en Hoy, ahora es la periodista Adela Micha, de 59 años de edad, quien le abre las puertas a la influencer Yeri Mua, de 21 años de edad.

Verás, Yeri Mua fue invitada al programa La Saga, donde asistió un poco nerviosa debido a que en el pasado dijo que Adela Micha era una güera oxigenada cuyos labios parecían a los de una calaca.

Esto porque Yeri Mua vio un video de Adela Mucha supuestamente burlándose del INE de la originaria de Veracruz, por lo que la periodista le aclaró que ella solo dijo que se veía bien.

“Ay sí, me veía horrible”, dijo la influencer para después pedirle una disculpa a su anfitriona ya que solo vio un fragmento del video que le hicieron llegar.

Yeri Mua en La Saga

Yeri Mua llama “feo con dinero” a Aczino

Además de Yeri Mua, el rapero Aczino, de 30 años de edad, también estuvo como invitado en La Saga y aunque fue la influencer quién habló de todo y de nada, él se llevó la peor parte.

Resulta que la joven lo llamó “feo con dinero”, esto ocurrió cuando Yeri Mua reveló sentirse como señora ya que ha estado con muchos hombres por lo que considera volverse lesbiana.

“Desde los 12 tengo novio. Yo ya probé tanto que ya no me interesan tanto los hombres. Ya no les encuentro chiste”, dijo, por lo que Adela Micha en un intento de hacerla cambiar de opinión puso de ejemplo a Aczino, pero salió peor.

“Pero hay hombres buenos que piensan en su familia”, dijo la periodista a la par que señalaba al rapero, por lo que de inmediato Yeri Mua, respondió: “pero ya tuve todos, feos, con dinero”.

Palabras que inevitablemente incomodaron al cantante, quien apuntó a decir: “gracias”.

Yeri Mua quiso cambiar look de Aczino

Pero eso no fue todo, Yeri Mua también quiso cambiarle el outfit a Aczino, debido a que su anfitriona le preguntó si le cambiaría algo; sin embargo, pronto cambió de opinión cuando el rapero aceptó que iba fodongo.

“Te ves bien, tras flow, uno no puede cambiar la esencia de los demás, es como si yo viniera tapada”, dijo en un intento de solucionar su falta.