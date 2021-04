Yahir minimiza acusación de machismo de Myriam en ‘La Academia’

En entrevista Yahir negó que en ‘La Academia’ existió machismo y lamentó que sus compañeros se encuentren peleando.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Myriam Montemayor acusó a Víctor y Raúl de ser “misóginos y machistas”.

Yahir fue cuestionado sobre esta situación y negó que dentro de ‘La Academia’ haya existido está clase de actitudes.

En conversación con varios medios el cantante lamentó que sus compañeros se encuentren peleando.

Yahir: “No importaba si era hombre o mujer, era cotorreo, nada más”

Durante la alfombra roja del estreno de la obra musical ‘Hoy no me puedo levantar 2021’, Yahir fue cuestionado sobre las acusaciones de Myriam en contra de Víctor y Raúl.

En el video del periodista Edén Dorantes, el cantante negó que en ‘La Academia’ haya existido machismo e incluso lamentó las peleas de sus compañeros.

“Yo lo que te puedo decir es que hicimos una hermandad, fuimos una familia, nos llevábamos increíble, no sé qué pasó. No sé en qué momento se empezó a diluir y perder todo eso. Me da tristeza verlos peleados y echándose comentarios acá y allá, me da tristeza porque yo los quiero mucho y sé que hay mucho amor” Yahir

Yahir minimizó las acusaciones por machismo que realizó Myriam y destacó que se trataba de piro “cotorreo”.

“Muchas veces esas cosas son malentendidos porque cuando un hombre se lleva pesado con una mujer en cotorreo, lo vivimos seis meses dentro de La Academia, nos bañamos en shampoo, no importaba si era hombre o mujer, era cotorreo, nada más. No sé a qué se refiera Myriam exactamente, no sé pero espero que todo se arregle” Yahir

Yahir muestra su apoyo a Enrique Guzmán

En su conversación Yahir también fue cuestionado sobre la polémica con Enrique Guzmán y destacó que es una persona a la que admira mucho.

“Yo la verdad me puede mucho lo que está pasando. Es una situación muy complicada en la cual no te sabría decir nada pero don Enrique para mi es una persona llevada, que aprecio porque es franco, derecho, es neta y por eso lo aprecio mucho” Yahir

En ese sentido el cantante destacó que lo más probable es que le mande un mensajito para saber cómo esta.