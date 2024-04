Yahir se puso nostálgico y comparte fotos de su hijo Tristán aunque se sabe que lo tiene bloqueado.

Tras varios años de no querer tocar el tema de su hijo Tristán, Yahir -de 45 años de edad- habló del problema de adicciones de su primogénito en un programa de YouTube.

Ahora, Yahir recordó el cumpleaños de Tristán -de 26 años de edad- y hasta le dedicó unas tiernas palabras, pero nada es lo que parece.

El pasado 12 de abril fue el cumpleaños de Tristán, por lo que Yahir conmemoró la fecha con un mensaje en Instagram.

Yahir expresó que el 12 de abril es una fecha muy importante para él, pues fue el día que nació su hijo mayor, abuelo y abuela.

Además, en esta fecha era el aniversario de bodas de su abuelos, por lo que este día le causa gran nostalgia.

El cantante compartió varias fotos junto a Tristán y sus abuelos, para recordar los buenos momentos.

Sin embargo, Tristán reveló en el programa De Primera Mano, que no estaba enterado de esta publicación, pues su papá lo tiene bloqueado de Instagram.

Tristán tomó bien las palabras de su papá, pero reiteró que no tiene contacto con él y cuando le intentó llamar, no contestó.

“No lo dudo que se acuerde de mí. Pues me siento impactado, pero no tanto porque yo sé cómo es mi papá, es una personas muy cariñosa”

El hijo de Yahir no se sorprendió con la felicitación de su papá, pues suele ser cariñoso y cree que los “chismes” de las personas son los que los mantienen separados.

“Yo le he tratado de hablar, que yo no pueda es porque no tengo su número (…) La última vez que yo le traté de marcar pues no me contestó y yo lo tomé como es”

Tristán