Tristán -de 25 años de edad- el hijo de Yahir, aseguró que ya le pidió ayuda a su papá y él no le contesta el teléfono.

Y es que luego de haber sido ingresado a 5 centros de rehabilitación, Yahir -de 45 años de edad- confesó creer que su hijo Tristán aún no había tocado fondo.

Sin embargo, Tristán señaló que el comentario de su papá lo ofendía, ya que sí llegó a sincerarse con él.

Luego de que Yahir hablara sobre las adicciones de su hijo en una entrevista con Isabel Lascurain, Tristán objetó a las declaraciones del cantante.

Y aunque su papá lo ingresó a 5 centros de rehabilitación, Tristán se dijo ofendido por la falta de atención de Yahir.

Pues de acuerdo con el hijo del cantante, él ya le pidió ayuda a su papá y él ya no le contesta el teléfono.

Esto debido a que el intérprete de ‘Alucinado’ confesó creer que Tristán aún no ha tocado fondo en su padecimiento, lo cual su hijo consideró hasta ofensivo.

“¿Qué yo no he tocado fondo?, uy, eso para mí es una ofensa muy grande. Yo me conozco a mí mismo, y que mi papá diga eso, para mí… después yo le hablo y no me contesta”.

