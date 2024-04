¿Yahir y Carlos Rivera mantuvieron un romance? El cantante de la primera generación de La Academia frena los chismes asegurando que le “vale madres” lo que digan.

De manera contundente, Yahir habló sobre el gran cariño que le tiene a Carlos Rivera -de 38 años de edad- y dejó en claro cuál es su relación.

A través de las redes sociales surgió el rumor de que Yahir -de 45 años de edad- y Carlos Rivera habían mantenido un romance.

El usuario registrado en la red social como Fernando JM, incluso involucró a Tristán -el hijo de Yahir de 25 años de edad-, señalando que hubo un triángulo amoroso.

Aunque se trato de un simple chisme sin ninguna clase de sustento, Yahir fue cuestionado sobre esta situación y esto fue lo que dijo sobre su relación con Carlos Rivera.

Yahir y Carlos Rivera se vieron involucrados en un chisme en el que se les relacionó sentimentalmente y que fue difundido como si fuera verdad.

El usuario registrado en la red social como Fernando JM se mostró emocionado de ver cómo su mensaje se había hecho viral.

A pesar de que se trató de un simple rumor, reporteros no dudaron en cuestionarle a Yahir sobre este chisme que se había viralizado en las redes sociales.

Fue durante el programa ‘De Primera Mano’ donde se pasó el momento en el que Yahir fue cuestionado sobre su relación con Carlos Rivera.

Yahir se mostró sorprendido con la pregunta, mostrando que no se encontraba enterado del chisme que había circulado a través de las redes sociales.

Tras reafirmar el cariño que le tiene a Carlos Rivera, Yahir destacó que le “vale madres” lo que la gente diga sobre su vida privada.

Durante su conversación, Yahir habló sobre el gran cariño que le tiene a Carlos Rivera.

Yahir señaló que hace mucho tiempo que no tiene contacto con Carlos Rivera, pero es alguien a quien admira mucho por la carrera que ha llevado.

En su entrevista, Yahir mostró que es fan de Carlos Rivera al señalar que le encanta el trabajo del cantante, quien también empezó su carrera en La Academia.

Yahir dejó en claro que tiene tiempo que no habla con Carlos Rivera.

“Órale, no, hace muchos años no veo a Carlos, siempre echándole porras desde acá, ya sabes que lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, cómo lleva su carrera, hace mucho tiempo que no lo veo, que no hablo con él la verdad”

Yahir