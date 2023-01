William Valdés aguantó tres meses viviendo en México y sin trabajo, pero el contrato de su departamento está por vencer y tomó la decisión de mudarse junto a su familia.

Luego del éxito que estaba teniendo William Valdés de 29 años de edad, en Venga La Alegría, se quedó desempleado y tendrá que dar un paso atrás al volver a Miami.

William Valdés compartió por un video en Facebook los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de dejar México, aunque asegura sí cumplió su sueño, “vivir en CDMX”.

Pasó por MasterChef Celebrity y luego se integró como conductor en Venga La Alegría, pero desde octubre 2022 William Valdés fue despedido de TV Azteca.

Sin embargo, no pasó lo que en otras ocasiones, a William Valdés de plano lo sacaron de Venga La Alegría y no le dieron ningún otro programa en TV Azteca.

Y pese a que el famoso cubano también monetiza en sus redes sociales, ha tomado la decisión de irse de México por el desempleo que vive desde hace tres meses.

Con un video en su cuenta de Facebook, William Valdés explicó que tras tener el sueño de vivir en CDMX, tendrá que dejar la urbe para mudarse a Miami junto a su familia.

Señaló que sin trabajo y con un contrato de renta que está por vencer, no tiene nada que hacer en la CDMX, prefiriendo estar con su familia en Miami.

“Con tres meses sin trabajo se me complica tener mi vida aquí… Mi departamento aquí en México está hasta abril y lo más correcto, ya que no tengo trabajo, obviamente es regresarlo para que otra persona viva acá, es rentado, no lo compré”.

William Valdés, conductor.