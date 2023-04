William Valdés dice que Venga la Alegría no fue un reto y asegura que no creció profesionalmente pues no pudo dejar huella.

Tras casi seis meses desempleado, William Valdés -de 29 años de edad- compartió que había decidido emprender y lanzar su propio podcast llamado “Hola Hello”.

A través de sus redes sociales, William Valdés se ha mostrado muy feliz con este proyecto, tanto es así que parece que ya se olvidó de Venga la Alegría.

Pese a que hace unos meses se despidió llorando de Venga la Alegría, ahora William Valdés señala que para él no representó ningún reto el matutino y señaló que no lo dejaron crecer en TV Azteca.

William Valdés, conductor. (@WilliamValdesL)

William Valdés asegura que Venga la Alegría no lo dejó crecer profesionalmente

En octubre del año pasado, William Valdés se despidió de sus compañeros de Venga la Alegría. Entre lágrimas el conductor se mostró agradecido con la oportunidad que le habían dado.

En ese momento William Valdés se mostró confiado de que vendrían nuevas cosas para él, ya que tenía un proyecto musical que lo tenía muy emocionado.

A más de cinco meses de no haber salido de Venga la Alegría, parece que las cosas han cambiado para William Valdés y ahora ya no se expresa igual del matutino.

Revista Cultura Pop compartió un audio en donde William Valdés confesó que Mara Patricia Castañeda lo había invitado a su programa.

Aunque William Valdés reconoció que es una gran periodista, señaló que no había aceptado la invitación ya que no tenía nada de que hablar más que ahora su podcast.

William Valdés puntualizó que sabe que le preguntarían sobre su paso por TV Azteca y Venga la Alegría, lo que no quería ya que no desea meterse en problemas y ya solo es parte de su pasado.

“Sé que van a terminar hablando de Azteca y Venga la Alegría y yo ya pasé absolutamente todo esto (…) voy a tratar de ser lo más político correcto porque no me quiero meter en problemas” William Valdés

Destacando que trataría de ser políticamente correcto, William Valdés señaló que Venga la Alegría no le significó un reto en su carrera profesional.

William Valdés señaló que él propuso un montón de ideas para hacer en Venga la Alegría, pero nunca las aceptaron.

“Creo que mi mayor reto, fue literalmente que me dejaran trabajar y yo no sé si me voy a meter en pedos. Mi estadía ahí, yo di un millón de ideas para yo hacer dentro del programa, qué podía aportar” William Valdés

En el audio se escucha decir que lo único que hacía en Venga la Alegría era leer los mensajes que le pasaban en una pantalla.

“Fue muy difícil que aceptarán esas ideas, nunca las aceptaron. Me pusieron a leer ahí mensajes en una pantalla y es todo lo que hacía” William Valdés

William Valdés puntualizó que su reto en Venga la Alegría fue que lo dejaran crecer pues no pudo dejar huella porque no le permitían hacer más cosas.

Tras dos años en Venga la Alegría, William Valdés señaló que no creció en el matutino y que en realidad no fue un reto que lo ayudará profesionalmente.

“Para mí profesionalmente no era un reto, dentro del programa creo yo no crecí en lo absoluto, creo que no dejé una marca, huella y hay muchos factores -que no voy a entrar en detalle- porque ya pasó, pero creo que mi reto más grande fue que me dejaran crecer, que me dejaran hacer otras cosas, que me probaran” William Valdés

¿William Valdés dejó la disquera de Kalimba tras su fracaso en la música?

El 22 de septiembre, William Valdés estrenó su canción ‘Playa en la ciudad’ y se mostró muy emocionado de su nueva faceta en la industria musical.

Pero en el audio compartido por Revista Cultura Pop se escucha que William Valdés reconoce que fue un fracaso por lo que ya no tiene deseos de seguir probando suerte en la música.

William Valdés señaló que terminó su relación laboral con Ark Records, disquera de Kalimba, después del lanzamiento de ‘Playa en la ciudad’.

“Lo de ‘Playa en la ciudad’ para mí fue un ejercicio muy importante, cuando yo lanzó ‘Playa en la ciudad’, firmó con Ark Records que es la disquera de Kalimba. Actualmente les puedo decir que yo ya no estoy trabajando con Kalimba, nosotros decidimos mutuamente no seguir trabajando juntos” William Valdés

La canción no tuvo el éxito que se esperaba, pues William Valdés recibió un sinfín de críticas por su interpretación.

Tras el lanzamiento de ‘Playa en la ciudad’, William Valdés se dio cuenta que la música no era lo suyo por lo que ya no se dedicará a eso.

“La canción no fue un boom, de alguna u otra manera me di cuenta de que no es lo mío. Para mí la música creó que no me llenó, a parte que recibí un sunami de hate” William Valdés

William Valdés puntualizó que ahora se encuentra enfocado en ser un buen conductor y periodista.