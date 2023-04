William Valdés emprende a falta de chamba tras salir de Venga La Alegría, este es el nuevo proyecto en el que se encuentra trabajando el conductor.

Entre lágrimas, William Valdés -de 29 años de edad- se despidió de sus compañeros de Venga la Alegría el pasado 28 de octubre.

Tras su salida de TV Azteca, William Valdés compartió que realizaría algunos viajes ya que no había tenido la oportunidad de hacerlo debido a sus proyectos laborales.

Sin embargo los meses han pasado y William Valdés no ha podido encontrar trabajo, es por ello que decidió emprender y a través de sus redes sociales presumió su nuevo proyecto.

A finales del año pasado, William Valdés confirmó que lo habían despedido de Venga la Alegría pese a que ya había grabado los promocionales de Navidad para TV Azteca.

En ese momento, William Valdés se mostró muy triste de abandonar el matutino, pero destacó que estaba confiado que pronto vendrían nuevos proyectos para él.

Tras su salida de Venga la Alegría, surgió el rumor que William Valdés podría irse a Telemundo con Sandra Smester, pues era uno de sus conductores consentidos.

Pese a todos los rumores, William Valdés no confirmó ninguna propuesta pese a que compartió que se había ido a Miami, Estados Unidos porque allá se encontraba su familia.

A más de cinco meses de haberse despedido de Venga la Alegría, William Valdés presumió que había emprendido un nuevo proyecto.

En su cuenta de Instagram, William Valdés presumió que a falta de chamba había decidido emprender con un nuevo podcast.

“Hola Hello” es el nombre del podcast de William Valdés en donde no solo habla de un tema, sino que además también da noticias.

William Valdés compartió que el primer episodio de su podcast ya se encuentra disponible en Spotify.

De inmediato los seguidores de William Valdés le desearon mucho éxito con su nuevo proyecto y le señalaron que ya lo extrañaban.

Tras su salida de Venga la Alegría, William Valdés se ha dedicado a presumir en las redes sociales los diferentes viajes que ha realizado.

Aunque William Valdés se ha mostrado muy feliz de poder conocer otros lugares, sus seguidores le han cuestionado sobre sus proyectos laborales.

View this post on Instagram

Y es que antes de salir de Venga la Alegría había señalado que tenía varios proyectos musicales e incluso se pensaba que podría incorporarse a Telemundo.

Sin embargo, Michelle Rubalcava señaló que William Valdés no encuentra trabajo ni en México ni en Estados Unidos.

Michelle Rubalcava destacó que William Valdés no ha recibido propuestas en ninguno de los dos países. Además recordó que el conductor se encuentra en Estados Unidos porque no tiene proyectos en México.

“La razón por la que me vine a Miami es porque bueno soy de acá, mi familia es de acá, llevo 18 casi 20 años viviendo en Miami y para mi Miami es casa. Al no tener trabajo en México obviamente no me quería quedar en México sin nada que hacer, pues el día que salga trabajo regreso felizmente”

William Valdés