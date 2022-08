Will Smith y Jada Pinkett reaparecieron juntos por primera vez, a casi cinco meses del escándalo que protagonizaron en los Oscar 2022.

Durante la entrega de premios de la Academia, Will Smith perdió los estribos cuando escuchó al comediante Chris Rock, conductor de los Oscar 2022, burlarse de su esposa por sufrir alopecia.

Tal fue la furia de Will Smith, que en plena ceremonia, subió al escenario y le propinó una cachetada a Chris Rock, exabrupto que le costó ser vetado de los Oscar por 10 años, aunque pudo conservar su premio como Mejor Actor.

Will Smith golpea a Chris Rock (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Will Smith y Jada Pinkett reaparecen cariñosos en California

Tras el escándalo, se llegó a presumir que el matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett estaría a punto de la ruptura, sin embargo, recientes fotos de paparazzis demostrarían lo contrario.

En las instantáneas, Will Smith y Jada Pinkett aparecen saliendo de un restaurante en California, Estados Unidos, mostrándose cariñosos y en armonía.

Según los reportes, cuando Jada Pinkett se dio cuenta de que los fotógrafos los habían sorprendido, tomó la camisa de Will Smith y ambos sonrieron con calma, mientras continuaban su caminata.

Jada Pinkett Smith y Will Smith (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Jada Pinkett dijo tener la esperanza de que Will Smith y Chris Rock se reconcilien

Semanas atrás, en su programa ‘Red Table Talk’, que se transmite por Facebook, Jada Pinkett dijo que tenía la esperanza de que Will Smith y Chris Rock pudieran reconciliarse algún día, tras la cachetada de los Oscar 2022.

“Tengo una profunda esperanza en que estos dos hombres inteligentes y competentes tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse” Jada Pinkett

En tanto, una fuente cercana dijo a US Weeky que Jada Pinkett no estaba enojada con Will Smith, pero desearía que no se hubiera levantado de su butaca para cachetear a Chris Rock en los Oscar 2022.

“Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es una flor de pared. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas” Fuente cercana a la familia de Will Smith y Jada Pinkett

Will Smith finalmente se disculpa con Chris Rock 4 meses después de cachetearlo en los Premios Oscar (Especia)

A finales de julio, Will Smith ofreció una disculpa pública a Chris Rock por haberlo cacheteado, reconociendo que su comportamiento de esa noche fue “inaceptable”: