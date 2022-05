La carrera y vida personal de Will Smith se vio afectada tras la cachetada que le dio a Chris Rock en los premios Oscar. Ahora el actor reapareció y dijo que al beber ayahuasca tuvo visiones de lo que iba a ocurrir tras la ceremonia de La Academia.

Wil Smith ha enfrentado graves consecuencias por haber protagonizado uno de los suceso más lamentables durante los Oscar.

Su vida profesional se ha visto detenida y algunos de sus proyectos con plataformas como Netflix, se han visto pausados.

El actor se internó en una clínica de rehabilitación para superar este suceso y luego hizo un viaje a la India.

Tras algunos meses de lo ocurrido, Will Smith reapareció para dar una entrevista en ‘My next guest need no introduction’, donde habló de la polémica que protagonizó con Chris Rock.

Will Smith (Instagram/letterman)

La ayahuasca predijo lo ocurrido en los Oscar con Will Smith

Según palabras del actor, en una ocasión tomó ayahuasca, una bebida ancestral de origen sudamericano que tiene efectos alucinógenos cuando se consume.

Will Smith contó su experiencia con la ayahuasca para el nuevo programa de David Letterman en Netflix y su experiencia le reveló sus peores miedos.

El actor menciona que la ayahuasca no lo hacía alucinar y que estaba consciente de dos realidades a la vez: “No se impone la alucinación a la realidad, están totalmente separadas”

Will Smith narra que al consumir esta bebida, tuvo visiones de que perdería su éxito y fortuna, los cuales eran sus peores miedos.

“Bebí, y normalmente tarda unos 45 minutos en hacer efecto (...) de repente es como si empezara a ver todo mi dinero volando, y mi casa está volando y mi carrera está despareciendo” Will Smith

Cachetada de Will Smith a Chris Rock (Agencia México )

El actor contó que ese era su temor, perder sus bienes y su trayectoria como actor, además escuchó la voz de su hija Willow, quien le pedía ayuda, pero él no la encontraba.

“Toda mi vida se está destruyendo. Este es mi miedo en la vida real, y estoy ahí adentro y con ganas de vomitar y oiogo una voz que dice: ‘Esto es lo que la pu...vida es” Will Smith

Will Smith explicó que su experiencia con la ayahuasca le dio una lección de vida: “Cuando salí de ella, me di cuenta de que cualquier cosa que pase en mi vida, puedo mejorarlo”.

Will Smith en los Oscar 2022 (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

La burla de Chris Rock le enseñó mucho a Will Smith

El actor reveló que tras el incidente donde golpeó a Chris Rock por burlarse de la calvicie de su esposa, aprendió una valiosa lección.

Admitió que no puede proteger siempre a su familia del mundo y tuvo que aprender a vivir con la realidad.

“La protección y la seguridad son una ilusión. Tienes que aprender a vivir con la realidad de que en cualquier momento, cualquier cosa puedes desaparecer en un segundo” Will Smith

Will Smith ha estado fuera del ojo público desde su pelea con Chris Rock y hasta el momento no ha revelado cuándo regresará a sus proyectos.