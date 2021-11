Will Smith sube a la punta del rascacielos más alto del mundo (VIDEO)

Will Smith subió a a punta del rascacielos más alto del mundo y compartió las imágenes por medio de sus redes sociales.

Como sabemos, Will Smith está estrenando su serie, “The best shape of my life”, en la cual va documentando todo lo que ha tenido que pasar para lograr el reto que se ha propuesto: Bajar 9 kilos en 20 semanas.

Así que, como parte de su reto, decidió subir a pie a la punta del Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo.

Will Smith sube la cima del Burj Khalifa (Tomada de video)

Will Smith escala el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo como parte de su reto para ‘The best shape of my life’

Will Smith escaló en Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo como parte de su reto para su nueva serie “The best shape of my life”.

Fue el pasado 8 de noviembre que se estrenó esta serie, en donde el actor tenía como objetivo “lograr la mejor forma de su vida”, físicamente hablando.

Sin embargo, él mismo ha detallado que en el proceso se fue encontrando con ciertas cosas que no sabía de él, por lo que este reto no solo le ha ayudado de forma física, sino también emocional.

Fue gracias a uno de los retos de esta serie que Will Smith se decidió a escalar el Burj Khalifa, ubicado en la ciudad de Dubai.

Este rascacielos registrado como el más alto del mundo, cuenta con 160 pisos y 828 metros de altura.

En las grabaciones se puede ver al actor preparándose para escalar, colocándose el equipo de seguridad para poder subir por medio de los escalones.

Cabe señalar que el espacio que hay en ellos es bastante estrecho, por lo que Will Smith tuvo que enfocar su mente únicamente en ir en ascenso.

Cuando finalmente llega a la cima se pueden ver como el actor disfruta de la gran vista de toda la ciudad.

Además, no dudó en compartir las imágenes en sus redes sociales, en donde sus seguidores no han parado de felicitarlo y de mostrar su asombro por la gran hazaña.