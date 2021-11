Will Smith visitó a experto en sexo tántrico y recurrió a drogas tras separarse de Jada Pinkett

Will Smith visitó a un experto en sexo tántrico y recurrió a las drogas, tras separarse de Jada Pinkett, según reveló en su nuevo libro, “Will”.

Will Smith confesó que recurrió 14 veces a la ayahuasca, una bebida indígena usada en la medicina tradicional.

En el escrito, el actor también reveló qué visitó a un chamán para recibir té psicotrópico luego de separarse temporalmente de su esposa Jada Pinkett.

“Flotaba en las profundidades del espacio exterior... estaba a billones de años luz de la Tierra”, escribió Will Smith.

Smith contó que también visitó Trinidad donde conoció a Michaela Boehm, una consejera que se especializa en sexo tántrico.

Cuando Boehm le preguntó al actor qué lo haría feliz, respondió, “Tener un harem”.

Jada y Smith volvieron a estar juntos finalmente, sin embargo, Will reveló hace poco, que tanto él como su esposa tienen ahora un matrimonio más abierto.

El año pasado, el cantante August Alsina aseguró que había tenido una relación con Jada con el permiso de Will Smith; aunque en su momento ella lo negó, después se confirmó.

En una entrevista para su programa de entrevistas web “Red Table Talk”, dijo que había tenido un “enredo” con el cantante.

¿Por qué Will Smith y Jada Pinkett terminaron temporalmente?

Will Smith y Jada Pinkett se casaron en 1997 y se separaron temporalmente en 2011.

La pareja rompió su relación, luego de la fiesta de cumpleaños número 40 de Jada Pinkett, que organizó Will Smith en Santa Fe.

Will Smith documentó la celebración e incluyó grabaciones de la difunta abuela de su esposa en el video.

Contrató a los artistas favoritos de Jada Pinkett para hacer pinturas personalizadas, organizó eventos de golf, una cena lujosa y una actuación sorpresa por parte de Mary J. Blige para el festejo de tres días.

Según contó Will Smith, su esposa no mostró aprecio ni reaccionó, luego de la celebración, “Yo era el marido perfecto”, aseguró Will Smith.

Will Smith afirmó que Jada Pinkett le pidió incluso cancelar el resto de las actividades.

Tras lo ocurrido, le dijo a Jada Pinkett, que se “retiraba” de tratar de hacerla feliz.

Actualmente la pareja está nuevamente junta; mientras tanto, Will Smith continúa trabajando; lanzó este martes el libro autobiográfico “Will” y su filme “King Richard” estrenará el próximo 19 de noviembre.