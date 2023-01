La influencer de 32 años Wendy Guevara se quejó de que en Zara los los empleados se sienten “bien perras”, atendiendo siempre “con una pinche carota”.

Según las experiencias de Wendy Guevara comprando en Zara, los empleados se sienten dueños de la tienda cuando ni de cerca lo son, motivo por el que ella ya ni siquiera entra.

A través de un video que circula en redes sociales, ‘La Perdida’ compartió que las jóvenes que atienden en la cadena de moda española, lo hacen siempre enojadas y “con cara de mamonas”.

Wendy Guevara

Por ello, desde su perspectiva estas “ nacieron para millonarias ”, cosa que a Wendy Guevara le molesta pues finalmente, las empleadas de Zara son seres humanos como cualquier otro.

“Ay, no, me cae bien gordo, yo por eso no voy a esa tienda . Luego allí anda su mamá trayéndoles su chicharrón prensado con frijoles para que coman”, comentó.

En consecuencia, decenas de internautas se sumaron a la opinión de Wendy Guevara sobre los empleados de Zara, compartiendo experiencias de sentimientos similares al ser atendidos.

No obstante, hasta el momento ni la tienda ni los trabajadores de la cadena no se ha posicionado al respecto.

Instagram le quita la cuenta a Wendy Guevara

Wendy Guevara, una de ‘Las Perdidas’, compartió a través de un live en Facebook que Instagram le quitó su cuenta, aparentemente por hacer un comentario en un en vivo.

La influencer comentó que la red social hará una revisión de su perfil en las próximas 24 horas pero no es seguro que se lo devuelvan, por lo que en caso de que no, creará una nuevo.

“Instagram me cerró mi cuenta y no por fotos al desnudo ni reportes, sino por un comentario acerca de golpes, según recuerdo. La red social lo detectó y pum”, dijo Wendy Guevara.