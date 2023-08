Wendy Guevara cree que Charlotte Lascurain “está bien mal, bien dañada”, tras enterarse de que despotricó contra ella en Sale el Sol, con todo y que fue a su fiesta de cumpleaños.

Charlotte Lascurain -de 27 años de edad- fue una de las invitadas a la fiesta de cumpleaños de Wendy Guevara, pero pese a ello, se fue contra la influencer en el matutino de Imagen TV.

Ante ello, Wendy Guevara -de 30 años de edad- con todo y que anda bien ocupada, sabe perfectamente lo que dijo así que le respondió diciéndole “está bien dañada”.

Charlotte Lascurain anda en tour de medio y ayer -21 de agosto- estuvo en Sale el Sol, donde arremetió contra Wendy Guevara, quien se creía era su amiga.

Y es que la influencer señaló el disgusto hacia la forma en que Wendy Guevara se expresa como mujer trans.

Lo que llamó la atención de sus declaraciones, es que unos días antes, Charlotte Lascurain andaba muy amiga de Wendy Guevara, pues hasta fue a su fiesta de cumpleaños y subió varias selfies con ella.

Por ello, Wendy Guevara tomó parte de un en vivo que hizo, para responderle a Charlotte Lascurain, pues con todo y que anda muy ocupada, sabe lo que la influencer le criticó.

Sin darle mayor importancia, Wendy Guevara apuntó a que Charlotte Lascurain “está bien mal, está bien dañada”.

Wendy Guevara respondió a Charlotte Lascurain luego de que la influencer arremetiera a la forma en que ella expresa que es mujer trans, y señaló lo hipócrita que es.

Además de llamarla “dañada”, Wendy Guevara contó en su en vivo, que Charlotte Lascurain fue hipócrita, pues en su fiesta de cumpleaños “estaba bien feliz” y hasta le dio sus mejores deseos.

Por otra parte, Wendy Guevara señaló que a ella no le importa ser un ejemplo o no, pero antes de que Charlotte Lascurain arremetiera en Sale el Sol, a ella la había felicitado por ello.

“Yo no quiero que me vean como ejemplo, pero ahora ella dijo -No, no es un ejemplo, nada que ver (...)”.

Wendy Guevara, influencer.