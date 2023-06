La casa de los famosos México iniciará transmisiones el próximo domingo 4 de junio, por lo que Wendy Guevara aprovecha que aún tiene contacto con el exterior para no volverse loca durante su encierro.

Y es que previo a ingresar a La casa de los famosos México, los inquilinos fueron encerrados en un hotel para “irse ambientando”; sin embargo, aunque nadie puede visitarlos sí tienen acceso a sus celulares y a Internet.

Lo que asegura Wendy Guevara no es trampa ya que aún no empieza el juego, por ello, sin culpa realizó un live para bailarse a sus seguidores y así desaburrirse, lo que no imaginó es que nuevamente sería la burla e incluso asustaría a algunos.

Wendy Guevara (YouTube)

Wendy Guevara baila como Shakira y da miedo...

Desde la habitación de su hotel, Wendy Guevara, de 29 años de edad, comenzó a simular lo que parece una araña, incluso caminó -con ayuda de sus brazos- de atrás para adelante a la par que interpretaba “Loba” de Shakira.

Wendy Guevara (YouTube)

Aunque la influencer se sentía en la piel de la colombiana, sus seguidores rápidamente comenzaron a burlarse: “Ya le está afectando el encierro”, “Parece escena del exorcista”, “Parece orangután”,

“Tendré pesadillas con la Caramelo haciendo el paso de la loba, parecía mas morsa”, “La niña del aro”, “Estás bien loca”, “Contoneándose horrible. Me asusté”, “Wendy en la jaula de las locas”, se lee en los comentarios del video publicado en YouTube.

Por supuesto, para que disfrutes ambos bailes y compares, acá te dejamos a Shakira haciendo su extraña coreografía entre rejas.

A Wendy Guevara comienza a fastidiarle el encierro

Por otro lado, Wendy Guevara dijo parecer loca pues da vueltos en su habitación para matar tiempo, por lo que cree que parecerá loca una vez que esté dentro de La casa de los famosos México, donde se imagina haciendo lo mismo.

Mientras llega el momento, la youtuber aprovecha que su amigo aún puede llevarle comida al hotel, la cual consume con harto gusto ya que se pondrá en forma, según dice, una vez que inicie transmisiones el reality show de Telelvisa ya que les facilitará un gimnasio.