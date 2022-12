Durante el fin de semana, Poncho de Nigris, de 46 años de edad, se quejó amargamente de la empresa aérea Viva Aerobús y es que no puedo regresar a su amado Monterrey a tiempo debido a que ésta sobrevendió vuelos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Poncho de Nigris se quejó de haber perdido su vuelo -nuevamente- en Viva Aerobús, aerolínea que eligió para volar de Las Vegas a México.

“Nos dejaron fuera del vuelo”, dice Poncho de Nigris en la grabación con la que intenta exhibir a la aerolínea; sin embargo, una sobrecargo le pide dejar de grabar ya que se encuentra en un punto de seguridad.

Marcela Mistral cree que la ex de Poncho de Nigris solo quiere sacar dinero

Viva Aerobus cancela vuelo de Monterrey al AIFA un día antes de fecha programada; aerolínea no ofrece explicación

Por lo que molesto, el influencer tomó su cuenta de Twitter para exponer su queja:

Debido a que personas comenzaron a burlarse de Poncho de Nigris ya que éste sigue viajando en Viva Aerobús pese que no es la primera vez que sobrevenden vuelos y le arruinan el viaje, el influencer asegura que no elige la empresa por barata.

“Siempre pasa lo mismo, no es que quieras volar en las baratas, no hay otra que vuele directo”, dijo en su video y lo dejó más grande en Twitter.

“¡Entiende puñetas! No hay otras que vuelen directo a Las Vegas. Yo por mí no viajaba más con ellos, no hay de otra, a sufrir ¡Viva la Pus”

Poncho de Nigris