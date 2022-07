Poncho de Nigris se enfrentará en una pelea con el conductor Adrián Marcelo, en noviembre de este año.

Fue durante una entrevista para el programa SNSerio, donde Poncho de Nigris de 46 años y Adrián Marcelo de 32, pactaron el enfrentamiento, tras una discusión.

Todo comenzó porque Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, fue una de las invitadas al programa y recibió un ramo de flores, precisamente por parte de su pareja.

Posteriormente, Adrián Marcelo arrancó una rosa del arreglo, lo que causó molestia en la pareja, pues acto seguido, él se comunicó al foro para reclamarle al conductor y preguntarle por qué arruinó su presente.

Putazos o Que ? Ya estoy viejon pero no me dura 4 rounds. @adrianm10 pic.twitter.com/Oxbef3zdm6 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) July 23, 2022

Asimismo, Poncho de Nigris aseguró que intentó ponerle el pie cuando trabajaba en Multimedios y lo traicionó.

“Como mi amigo que en ese momento lo consideraba, un gran amigo porque es muy talentoso, pero por ganar él su pan de cada día no me contó que había planes de que me querían sacar del canal”, expuso.

La pelea entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo

Poncho de Nigris retó a Adrián Marcelo a enfrentarse en una pelea de box, que se llevará a cabo el 17 de noviembre en la Arena Monterrey.

El evento será transmitido a través de Multimedios Televisión, cadena en la que ambos trabajaban.

Fecha 17 de noviembre. pic.twitter.com/kCGvPyxbp8 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) July 23, 2022

Aunque inicialmente Adrián Marcelo, quien continúa laborando en la empresa que emitirá su riña, se negó al enfrentamiento, terminó aceptando con una condición.

El conductor pidió tiempo para poder prepararse antes de pelear con Poncho de Nigris, pues admite que no tiene la condición física para hacerlo.

Cabe señalar que Poncho de Nigris aseguró a través de sus redes sociales, que el presentador de televisión, no podría aguantarle ni un solo round.

Hasta el momento no se han revelado los precios de las entradas para el enfrentamiento, sin embargo, aseguraron que su pacto sí se llevaría a cabo, “no como Alfredo Adame y Carlos Trejo”.

Los internautas no tardaron en pronunciarse al respecto “A todo le tira por unos likes, con todos se quiere pelear”, No te dejes, Poncho”, “Estos regios son bien divertidos y sin agua más”, fueron solo algunos de los comentarios.