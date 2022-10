Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar rompió el silencio tras darse a conocer el testamento y los bienes que dejó a sus hijos con Ingrid Coronado.

Fernando del Solar murió el 30 de junio a los 49 años de edad, de modo que hasta hace unas semanas se reveló parte del testamento que dejó.

Aunque recientemente, Fernando del Solar se había casado con Anna Ferro de 36 años de edad, su muerte repentina dejó un panorama nublado a su alrededor.

Sumado a ello, Ingrid Coronado, su exesposa, calificó lo que dejó a sus hijos como “dejarlos desprotegidos”, pero Anna Ferro ya reveló su pensar al respecto.

Anna Ferro se convirtió en la esposa de Fernando del Solar tres meses antes de que este muriera, sin embargo, sostuvieron una relación por cuatro años.

Debido a que Fernando del Solar tuvo dos hijos con Ingrid Coronado, quien tiene 48 años de edad, se desató el interés por saber del testamento que dejaría.

Ante ello, Ingrid Coronado calificó lo que dejó a sus primogénitos, como “dejarlos desprotegidos”, pero la ausente Anna Ferro ya rompió el silencio.

Por un post en su cuenta de Instagram, Anna Ferro dijo que ya tenía claro porque el conductor de ‘Venga La Alegría’ la alejaba “de su mundo”.

Señaló sentirse juzgada por quienes han dado la información del testamento, sobre todo porque no ella no ha dicho su verdad.

“Sabes ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía… de todo lo que era tu mundo Fernando del Solar, ahora veo y me doy cuenta que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es, no sé quién les dio el mazo para poder juzgar, opinar de algo que no saben y aunque supieran qué derecho tienen de hacerlo?”.

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar.