Violeta Isfel reveló que durante una noche lluviosa, su expareja intentó sacar a su hijo, entonces un bebé, para que escarmentara por llorar

Violeta Isfel reveló los motivos que la orillaron a escapar de Rommel Ramírez, padre de su hijo Omar, a tan sólo unos meses de haber dado a luz, señalando que cuando decidió irse a vivir con él apenas tenía 16 años de edad y en ese momento las cosas parecían un cuento de hadas.

Sin embargo, Violeta Isfel, de 35 años, señaló que conforme pasaron los meses Rommel pasó de ser un hombre amoroso a uno violento y su familia terminó maltratándola, aun cuando estaba embarazada.

“No podía tener un día de descanso porque era la chacha de la casa”

Violeta Isfel

Violeta Isfel: "Tenía 17 años y estaba buscando ser mamá"

En entrevista para el programa 'Venga la alegría', Violeta Isfel volvió a hablar sobre los maltratos que vivió con el papá de su hijo, señalando que tras irse a vivir a casa de Rommel Ramírez, decidió hacer realidad su sueño de convertirse en mamá, pese a que su cuerpo no estaba preparado para tal reto.

"Sabía perfectamente que quería ser mamá. Tenía 17 años y estaba buscando ser mamá, a los 17. El ginecólogo me dijo: 'tienes una matriz infantil, niña'. No era mi momento, pero 'Violeta' insistió. Me tarde 9 meses en quedar embarazada" Violeta Isfel

Violeta señaló que cuando llegó a vivir a la casa de su entonces novio, su familia la recibió con los brazos abiertos, pero en el transcurso de los meses las cosas cambiaron radicalmente.

"Empezaron muy lindos, pero ya después yo era la chacha. Yo estaba limpiando y chacheando aunque estaba embarazada. Lavar, planchar, sacudir, barrer, sacudir, trapear, la ropa de todos. Ya no podía tener un día de descanso porque era la chacha de la casa. Para evitarme broncas, yo no decía nada"

Violeta Isfel revela que su expareja no le ayudó económicamente con el embarazo

La actriz, quien es parte del programa ‘Me Caigo de Risa’, comentó que durante su embarazo presentó varios problemas de salud, los cuales tuvo que costear ella sola, porque el padre de su hijo se desentendió del asunto.

"Cuando Omar (su hijo) deja de moverse dijo: 'No, tenemos que ir al hospital, fue cesárea y empezó el líquido amniótico, entonces me lo tuvieron que sacar. Yo ya había pagado todo solita con mi beca, mis trabajos, mis cosas. Yo pagué absolutamente todo”

Violeta Isfel

Desde entonces, Violeta señaló, su vida se volcó completamente a su hijo Omar y aunque vivía en condiciones muy precarias, se las arreglaba para alimentarlo bien, pero el hermano de su ex a veces se comía lo que ella preparaba y la dejaba sin alimento para el bebé.

Violeta Isfel: Su ex le llamó horas después de que lo dejó para reclamarle por llevarse... la televisión

Lo peor, según relató Isfel, fue que su pareja se volvió muy violento y bebía mucho, por lo que le exigía mantener callado al bebé cuando él dormía, pero una noche la actriz no pudo evitar el llanto de su hijo.

“[Mi hijo] se despertó por una mamila y el otro despertó en energúmeno. Estaba lloviendo y él quería sacarlo ‘para que escarmentara’. [Le dije], ¿qué te pasa, se va a enfermar. [Él respondió:] ‘tú, ¿qué te metes?’. Levanta la mano y yo… le dije, ‘si me vas a dar, dame chido, aquí, que se me note, para que yo pueda presumirlo a gusto’” Violeta Isfel

En ese momento, Violeta afirma que se dio cuenta que ya no podía seguir al lado de Rommel, pero como sabía que era muy violento, decidió esperar un momento en el que la casa estuviera sola para irse de ahí con su hijo. Lo que en ese momento le indignó, dijo, es que la noche siguiente su ex le llamó para reclamarle, no por haberlo dejado, sino por haberse llevado la televisión.