Violeta Isfel tacha de morbosos a los que critican sus fotos sensuales

Tras las críticas que ha recibido por compartir candentes fotografías, Violeta Isfel se defiende y tacha de morbosos a sus haters.

A través de su cuenta de Instagram Violeta Isfel ha compartido algunas fotos sensuales que han sido tomadas por su esposo.

Sin embargo algunos usuarios la han criticado por compartir este tipo de imágenes. Tras los ataques la famosa tacho de morbosos a quienes la juzgan.

Violeta Isfel: "Es polémica porque ustedes son unos morbosos espantosos”

En entrevista con el programa Hoy, Violeta Isfel fue cuestionada sobre las sensuales fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram.

En el video la actriz destacó que si han causado criticas es por que las personas son muy morbosas, ya que en las imágenes no enseña de más.

“Es polémica porque ustedes son unos morbosos espantosos, que es muy diferente, porque si observas detenidamente esas fotos que gracias a mi esposo y su ojo clínico he podido compartir, no se me ve nada, de verdad, no se me ve ni una chichi, ni nada se me ve” Violeta Isfel

Violeta Isfel puntualizó que ella no considera que sea malo compartir fotos sensuales, ya que lo que muestra es su faceta como mujer más allá de ser madre.

“Es tal la imaginación, es tal lo cochambrosa que tienen sus mentes, que ¡ay Dios mío!, se persignan, se asustan, y no entiendo por qué se asustan de una mujer, cuando todas somos eso, antes de ser esposas, hermanas, madres, hijas” Violeta Isfel

En el video la actriz de 35 años confesó que algo que no haría es grabarse en la intimidad, ya que considera que no se disfruta de la misma manera.

“No, yo prefiero estar en la acción, a estarme grabando, no sé si podría grabarme y estar en acción, como que no disfrutas una cosa ni la otra, hay quienes ponen su tripié y así, no sé” Violeta Isfel

Al regresar de la nota los conductores de Hoy señalaron que cada uno tiene derecho a mostrarse como quiere.