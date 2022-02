Violeta Isfel regresa como Antonella junto a Jirafita causando nostalgia entre los fanáticos de la telenovela ‘Atrévete a Soñar’.

Y es que Violeta Isfel y Jirafita grabaron un video para TikTok juntos, en el ‘CAMP’ con la canción de ‘Las Divinas’ sonando al fondo.

En el video se ve como Jirafita aparece viendo una de las sudaderas del colegio y momento después llega Antonella, lo empuja y comienza a bailar portando parte del uniforme y su pluma.

Seguido de esto el influencer le quita su pluma y a Antonella quien intenta recupera; sin embargo la diferencia de estaturas es muy obvia.

El video en la cuenta de TikTtok de Jirafita, @jirafita_oficial, fue bien recibido por sus seguidores quienes destacaron lo bien que se veían tanto el influencer como la actriz quien “pareciera nunca envejecer”.

A través de su cuenta en Facebook, Violeta Isfel compartió el detrás de cámaras su regreso como Antonella junto al influencer.

En su video, a pesar de haber sido halagada por su físico, Violeta Isfel confesó que gran parte del uniforme ya no le quedaba por lo cual tuvo que hacer algunas adaptaciones.

“Como saben la falda ya no me queda, me puse jeans no metraje las botas porque se están rompiendo”

Violeta Isfel