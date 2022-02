Danna Paola fue hospitalizada dos veces durante ‘Atrévete a Soñar”

Danna Paola fue la primera invitada al podcast ‘No Hagas Lo Fácil’ de Juanpa Zurita, en donde reveló lo trascendente de su vida, como su paso por ‘Atrévete a Soñar’.

Aunque esta es una de las telenovelas más conocidas de Danna Paola, reveló que dejó grandes estragos de su vida, pues incluso dice que ahora piensa es “explotación”.

Compartió que fue durante ‘Atrévete a Soñar’ que tuvo su primer ataque de ansiedad, y que incluso llegó a ir al hospital dos veces. Danna Paola tenía 14 años en ese entonces.

Danna Paola detalló que creció en la industria y rodeada de reflectores, “no conozco la vida sin eso”, pero esta decisión le dejó grandes estragos en su salud, como la ansiedad.

Durante su conversación con Juanpa Zurita en ‘No Hagas Lo Fácil’, la actriz y cantante detalló que fue en ‘Atrévete a Soñar’ en donde más sufrió los estragos del trabajo.

En aquel entonces, Danna Paola tenía 14 años y aunque no fue su primer protagónico, aseguró que hoy día piensa que fue “explotación”.

Y es que durante el melodrama infantil se grababa de lunes a viernes, y sábados y domingos “hacíamos la gira… no descansábamos”.

Contó que fueron “dos o tres veces que reventé en el hospital… a los 15 años conocía la ansiedad” , además dijo que ya trabajaba por deber y no por amor.

Danna Paola confesó que ‘Atrévete a Soñar” la llevó al límite por ir al hospital detonado por ansiedad, pero también “asqueada” por el espectáculo y los reflectores.

A los 16 años tomó la decisión de irse a Francia a estudiar y tener una vida normal, “voy a estudiar gastronomía, renuncio a esto”.

Danna Paola contó que esta decisión la tomó después de que al subirse a un escenario fue abucheada, pues la llevaron a un festival de rock a cantar, cuando ella cantaba pop.

“Me aventaron vasos, me mentaban la madre, estaba cansada de cantar lo mismo, no era algo que me gustara… me salí a la mitad de una canción y dije no me vuelvo a subir a un escenario en mi vida”.

Danna Paola, cantante.