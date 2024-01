Maryfer Centeno -33 años- está siendo atacada tras su análisis con Xóchitl Gálvez -60 años- pero ahora, un nuevo enemigo la llamó vendida y ella no se quedó callada: “ya no llores”, le dice.

Y es que no cabe duda que Maryfer Centeno ha hecho enojar a varias personalidades del medio y de Internet con sus análisis de lenguaje corporal y su grafología.

Pero tras las críticas que Maryfer Centeno recibió por elogiar a Xóchitl Gálvez, un nuevo enemigo la llamó vendida y por supuesto que la grafóloga no se quedó callada.

JuanSGuarnizo llama venida a Maryfer Centeno y ella le pide que ya no llore

El streamer de Twitch, JuanSGuarnizo -26 años- se ha unido a las críticas hacia Maryfer Centeno tras su video con Xóchitl Gálvez al llamarla vendida.

JuanSGuarnizo aseguró que en alguna ocasión, Maryfer Centeno llegó a analizarlo y desde entonces no le ha hecho coherencia lo que ella dice en sus videos.

Pues incluso antes de que le hiciera un video, JuanSGuarnizo aseguró que pensaba que Maryfer Centeno hablaba con propiedad y conocía el tema del que hablaba.

Pero su pensamiento cambió no solo tras ser él el analizado por Maryfer Centeno, sino que JuanSGuarnizo la llamó vendida al decir que la grafóloga elogió de sobremanera a Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de México.

Pues JuanSGuarnizo aseguró que a Maryfer Centeno “ se le ve el hueso y el rugido de tripas ”, por elogiar a Xóchitl Gálvez.

Sin embargo, Maryfer Centeno ya le respondió a JuanSGuarnizo tras atacarla por su análisis a Xóchit Gálvez, una de las candidatas a la presidencia.

Esto fue lo que Maryfer Centeno le contestó a JuanSGuarnizo

Tras destaparse JuanSguarnizo como un enemigo más a Maryfer Centeno por su video con Xóchitl Gálvez, la grafóloga y experta en lenguaje corporal no se quedó callada.

Pues le aseguró a JuanSGuarnizo que no sabía porque se ponía tan exaltado y que ella no valía la pena, pues no sabía que tuviera “la piel tan delgada y el ego tan frágil”.

“Al menos tomate la molestía de ver lo que sí dije, porque dijiste cosas que no dije y eso desde mi punto de vista, es poco profesional. Lo tuyo es venganza porque no te gustó lo que dije y eso pasa con personas con el ego frágil y de una masculinidad frágil” Maryfer Centeno

Maryfer Centeno también le contestó a JuanSGuarnizo que uno no se ataca tan rápido si no tuviera el ego tan frágil.

“Yo ni te topo y y desafortunadamente una vez hablé de ti por algo que dijiste, algo habrá pasado. Resulta que eres una persona muy sensible, muy frágil y pues no aguantas comentarios que no sean comentarios que no quieren escuchar” Maryfer Centeno

Ante el video que Maryfer Centeno le hizo a JuanSGuarnizo, el streamer de Twitch le contestó en el TikTok de la grafóloga.

En su comentario, JuanSGuarnizo le dijo que de la candidata Xóchitl Gálvez no habló, porque fue de lo que más comentó en su stream o era porque no la dejaban.

Ante esto, Maryfer Centeno simplemente le contestó a JuanSGuarnizo con un “Ya no llores” y él le replicó “Dale vendida”.