Luis Miguel se presentó en Morelia, lo que hizo que fuera “la gata bajo la lluvia”, aunque esto no le impidió dar un gran concierto.

A través de varios videos hemos sido testigos de como El Sol, Luis Miguel salió en Morelia pese a la lluvia que lo hizo parecerle “la gata bajo la lluvia”.

El viernes 15 de diciembre, Luis Miguel se presentó en el Estadio Morelos en Morelia, Michoacán, como parte de su gira 2023.

Luis Miguel fue “la gata bajo la lluvia”, pero hizo salir El Sol en Morelia

Tras más de 40 minutos de retraso ante una lluvia que estaba a punto de arruinar el esperado concierto de Luis Miguel en Morelia.

Para fortuna de los fans en Morelia, El Sol salió como “la gata bajo la lluvia” para deleitar a todos en el estado de Michoacán

Retando al clima y la lluvia sobretodo, pues Luis Miguel inició su concierto en Morelia con la canción ‘Será que no me amas’ en la que hizo énfasis al coro “ no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas?”.

El cual fue coreado entre los asistentes de manera unísona, así como varios gritos entre los fans al ver salir El Sol en modo “ la gata bajo la lluvia”.

Y para aún darles un poco de calor en la lluvia, Luis Miguel animó más a sus fans, sobre todo a las mujeres con su característico baile moviendo las caderas de un lado a otro.

Lluvia no paró durante todo el concierto, y Luis Miguel tampoco

Pese a las inclemencias climáticas, pues la lluvia y llovizna no paró durante todo el concierto, Luis Miguel tampoco lo hizo.

Pues ni siendo “la gata bajo la lluvia” esto no le importó a Luis Miguel con tal de deleitar a sus fans en Morelia.

Por lo que tras dar inicio a su concierto con todo y un retraso de tiempo, no hubo quien parara a Luis Miguel de interpretar sus grandes éxitos en vivo para los fans del estado, siguiendo canciones como:

‘La incondicional’

‘Suave’

‘Culpable o no’

‘Ahora te puedes marchar’

‘Por debajo de la mesa’

‘Fría como el viento’, entre otras

Para luego despedirse ya con abriguito y todo, pues el frío pegó, además, de la lluvia, Luis Miguel dijo adiós a los miles de fans que se hicieron presentes en el Estadio Morelos.