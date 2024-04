Isabel Lascurain -de 63 años de edad- vivió uno de los momentos más emotivos en Juego de Voces 2024.

Cuando Isabel Lascurain y Eduardo Capetillo Gaytán -de 29 años de edad- se enfrentaron a duelo, la cantante no pudo ni empezar su canción.

Pues, tal como dijo, ‘Confieso’ de Kany García le recuerda a sus papás que ya no están.

Isabel Lascurain rompe en llanto y se queda sin cantar en Juego de Voces 2024

Isabel Lascurain tuvo una de las participaciones más emotivas en Juego de Voces 2024.

Con la canción ‘Confieso’ de Kany García, Isabel Lascurain rompió en llanto y se le hizo un nudo en la garganta al recordar a sus papás.

Isabel Lascurain en Juego de Voces 2024 (@Canal_Estrellas)

Sin perder el sentido del humor que la caracteriza, Isabel Lascurain imitó a Manuel Mijares con su “no puedo, no puedo, no puedo”.

Y es que, desde antes de subir al escenario, la Pandora advirtió que no sabe cantar llorando o con el corazón apachurrado.

“Yo no sé cantar así, eh. No me hagan esto”, dijo Isabel Lascurain a Angélica Vale para advertirle lo que venía en Juego de Voces 2024.

“Venga, Isabel”, le gritaron consagrados y herederos cuando vieron que sus ojos se llenaban de lágrimas.

No estamos llorando, bueno sí como Magdalena 😭, @Isabellascurain! nos acaba de remover muchos recuerdos de esas personitas especiales que ya no están con nosotros, qué bonito y especial momento acabamos de vivir❤️‍🩹



¡Sigue con nosotros en #JuegoDeVoces por #LasEstrellas! ✨🎙️ pic.twitter.com/JUo8l6NN1G — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) April 29, 2024

Finalmente, Isabel Lascurain subió al escenario de Juego de Voces 2024 y se quedó sin voz en la primera estrofa.

Gracias al abrazo de su hijo, Joss Álvarez, y a un chiste de Angélica Vale, Isabel Lascurain agarró fuerza y apenas pudo terminar de cantar.

Isabel Lascurain aún sufre por la muerte de sus papás

El año 2000 y 2017 fueron difíciles para Isabel Lascurain, pues fueron los años en los que perdió a su papá y mamá respectivamente.

Alfonso Lascurain y Nohemí Arrigunaga, papás de Isabel Lascurain y Mayte Lascurain, eran queridos por las 3 integrantes de Pandora.

Por lo que la muerte de ambos hirió hasta a Fernanda Meade, amiga y compañera de las cantantes.

Isabel Lascurain no perdió la oportunidad en Juego de Voces 2024 para rendirle homenaje a sus papás.