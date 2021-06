Frida Sofía anunció a través de un video en redes sociales que ya presentó una demanda en contra de su mamá y de su abuelo, Alejandra y Enrique Guzmán, respectivamente.

La demanda se presenta a casi dos meses de que Frida Sofía acusó en una entrevista a Enrique Guzmán de haberla “manoseado” cuando tenía cinco años.

Frida Sofía subrayó que, contrario a lo que su familia ha presumido, ella no recibió dinero por hacer las acusaciones contra Enrique Guzmán.

Simplemente, dijo, al hablar con Gustavo Adolfo Infante se sintió con la confianza de liberar los “ traumas ” que ha escondido bajo la apariencia de una vida perfecta.

Frida Sofía: “No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla ‘una exclusiva’”

En su cuenta de Instagram, Frida Sofía publicó un video de poco más de 5 minutos, que inicia explicando por qué denunció a Enrique Guzmán primero a través de los medios.

Asimismo, la hija de Alejandra Guzmán señaló que por su estatus migratorio en Estados Unidos, en este momento no puede viajar a México y acudir personalmente ante las autoridades.

“Mi única intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona […] Durante la entrevista me solté y no pude callarme más” Frida Sofía

Enrique Guzmán ha dejado entrever que su nieta decidió acusarlo por motivos económicos. Frida Sofía se refirió a tales planteamientos, asegurando que ella no vende su vida como “una exclusiva” .

“No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla “una exclusiva”, a muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está a la venta” Frida Sofía

Frida Sofía afirma que sufrió agresiones desde muy pequeña

La hija de Alejandra Guzmán dijo que como parte de una familia dedicada al espectáculo, se suele creer que su vida es perfecta.

Pero ese no fue su caso, sostuvo Frida Sofía, afirmando que desde que era muy pequeña fue blanco de agresiones .

“Estos traumas muchas veces se quedan dormidos, escondidos en la mente de uno, otros más presentes, pero cuando te han agredido de todas las formas posibles desde que tienes uso de razón, mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida “perfecta”, empiezas a pensar que nadie te va a creer si hablas” Frida Sofía

Por ello, la cantante dijo que tras exponer las acusaciones contra Enrique Guzmán, ahora se siente muy bien y capaz de enfrentar lo que viene.

“Nunca me imaginé que iba a salir en esa entrevista tan liberada y fortalecida, pero así fue” Frida Sofía

Frida Sofía: “Es difícil llevar una carga tan pesada”

Frida Sofía abundó que la entrevista le ayudó a darse cuenta que ella, como muchas otras personas, había normalizado el abuso en su vida, pese al dolor que le causaba.

“Me he sentido muy sola y avergonzada, es difícil llevar una carga tan pesada y sonreír frente a las cámaras cuando sabes que no es tu realidad, la entrevista me abrió los ojos a lo normalizado que está el abuso en la sociedad” Frida Sofía

Con base en ello, la jóven expuso las razones por las que calló durante mucho tiempo, haciendo referencia a los señalamientos que Enrique Guzmán he hecho en su contra:

“Callamos porque es más cómodo para todos pretender que no pasó nada, porque nos da miedo ser señaladas y que nos llamen locas, manipuladores, mentalmente inestables, cuando el abuso es justamente la razón del trauma que sufrimos las mujeres que hemos sido abusadas por nuestra propia familia, abusos que nos marcan y cambian para siempre. Oí, vi, viví, muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir” Frida Sofía

Frida Sofía: “Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida” por Alejandra Guzmán

La también modelo habló de lo dura que está siendo esta situación, al no contar con el apoyo de Alejandra Guzmán, quien dice “merter las manos al fuego” por su padre.

“Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida, es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella” Frida Sofía

Ante ello, Frida Sofía aseguró que no está dispuesta a caer más en los “chantajes” de su madre y le lanzó varios reproches por no haberla cuidado como debía cuando era niña.

“Hoy me libero de su manipulación, de su chantaje, no sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada, o convivir completamente descuidada y protegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme” Frida Sofía

Frida Sofía: “Busco justicia no venganza”

Frida Sofía reveló que ha pasado varias horas con psicólogos y peritos para respaldar las demandas contra su familia. en ese sentido, le expresó un agradecimiento a Enrique Guzmán:

“Agradezco la presión e insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia, es la manera de probar los hechos”. Frida Sofía

Finalmente, la hija de Alejandra Guzmán confirmó las acciones legales que ha emprendido contra la ‘Reina de Corazones’ y su padre.

“Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectaron todos los días de mi vida, busco justicia no venganza” Frida Sofía

Frida subrayó que no se trata de una venganza, sino de una búsqueda de justicia y también de inspirar a que otras víctimas de abuso sexual se atrevan a alzar la voz.

“Justicia porque es parte de mi sanación, y para ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo” Frida Sofía

Frida Sofía pide a las autoridades demostrar “que no importan la fama ni las influencias, y que la justicia si existe”

La también empresaria lanzó un último argumento en respuesta a los planteamientos que no sólo Enrique Guzmán, sino otras figuras del espectáculo han expresado en torno a su denuncia.

“Quiero que se haga justicia... que se desnormalicen creencias como ‘los trapitos sucios se lavan en casa’. Contribuir con un granito de arena para que esto se desnormalice será mi legado. Pido a las autoridades que conozcan los hechos que pondré de su conocimiento, actúen conforme a derecho, con rectitud y muestren a la sociedad que no importan la fama ni las influencias, y que la justicia si existe”. Frida Sofía

Nota en desarrollo...