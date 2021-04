Frida Sofía tacha a Christian Estrada de “vividor”

Frida Sofía arremete contra Christian Estrada y reveló que no quiso tener a su bebé porque se lo hubiera quitado.

Tras acusar a Enrique Guzmán de tocamientos indebidos, Frida Sofía arremetió contra Christian Estrada.

A través de sus Instagram Stories la hija de Alejandra Guzmán habló sobre por qué decidió abortar y tachó a su expareja de un “vividor”.

Frida Sofía: “Sólo hubiera tratado de quitarme a mi bebé”

Tras las críticas que ha recibido por abortar a su bebé en 2018, Frida Sofía respondió con un contundente mensaje asegurando que pensó en su situación.

De acuerdo con la influencer tomó la decisión de no ser madre cuando descubrió que Alejandra Guzmán había mantenido una relación con Christian Estrada.

Frida Sofía destacó que no es ninguna asesina, pero no podía traer al mundo el hijo de un hombre que se quedaba en hoteles con su mamá.

“No soy asesina, soy consciente. Me tomé la pastilla a las 6 semanas cuando vi que el hombre que me embarazó se quedaba en hoteles con mi propia madre” Frida Sofía

La joven arremetió contra Christian Estrada pues aseguró que solo era un “vividor” que hubiera buscado quitarle la custodia de su bebé.

“Ese maldito vividor sólo hubiera tratado de quitarme a mi bebé hablando mamad** de que estoy loca y mentiras de lo asqueroso que es por meterse con la madre de la mujer que embarazaste y abandonaste” Frida Sofía

Frida Sofía revela por qué aborto @ifridag

En el 2019 en entrevista para ‘Ventaneando’, Frida Sofía confesó que la decisión más difícil que tomó en la vida fue abortar.

De acuerdo con la joven ella quería tener una familia pero se decepcionó cuando vio que su pareja no la apoyaba.

“Sí, tuve un aborto. Es lo que más me ha dolido en toda mi vida. Porque yo siempre he querido una familia, y me emocioné mucho” Frida Sofía

En ese momento la influencer confesó que una de las cosas que más le dolió es que Alejandra Guzmán no la apoyo y siguió conviviendo con Christian Estrada.

Por su parte la cantante ha negado que haya tenido algún tipo de relación con el exnovio de su hija.