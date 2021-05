Frida Sofía está muerta para mí y para su mamá, afirma Enrique Guzmán

Enrique Guzmán están tan dolido por las acusaciones de abuso sexual lanzadas en su contra por Frida Sofía, que ahora dice considerarla muerta.

Este también sería el caso de Alejandra Guzmán, quien le habría confesado al roquero que nunca más desea volver a ver a su hija Frida Sofía.

Y es que, Enrique Guzmán sostiene que las acusaciones de su nieta son producto de sus malas internciones y no de una enfermedad mental.

El programa ‘Ventaneando’ transmitió el jueves otra parte de la entrevista exclusiva que le dio el intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’.

Durante la charla, Enrique Guzmán descartó que su nieta esté loca , pero dijo estar enterado de que tiene un trastorno de personalidad.

Sin embargo, dijo que esos asuntos deberán ser confirmados por las autoridades, cuando den curso a la demanda que entabló contra Frida Sofía.

“Algo me dijo, pero yo no soy médico, no sé decirte qué tiene o qué no tiene la niña. Para eso habrá que pedir que las autoridades la estudien o me estudien a mí. No vaya a ser que esté yo loco”

Enrique Guzmán