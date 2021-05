Frida Sofía arremete contra Niurka

Frida Sofía continúa en el ojo del huracán, luego de que entrevista con Gustavo Adolfo Infante acusó a Enrique Guzmán por tocamientos indebidos.

En diversas ocasiones Niurka ha dado su opinión respecto a la polémica de la Dinastía Pinal, pero la hija de Alejandra Guzmán le respondió de manera contundente.

Frida Sofía le responde a Niurka: “Váyase a su calderito”

En el Instagram del programa ‘Suelta la Sopa’ se compartió un video en el que Niurka habla sobre las acusaciones de Frida Sofía y se pregunta: ¿Qué pasaría si ella está diciendo la verdad?

En el Aeropuerto de la Ciudad de México, la vedette reveló que considera que la hija de Alejandra Guzmán no hizo las cosas como corresponden, ya que primero se debe de acudir a lo legal.

“¿Qué pasaría si Frida Sofía está diciendo la verdad? El problema con ella es que no hizo las cosas correctamente, el problema es que ella debió de ir primero a lo legal, no se avisa, se hacen las cosas” Niurka

Estas declaraciones molestaron a Frida Sofía y realizó un comentario en la publicación que realizó el programa sobre Niurka.

La influencer le agradeció a la vedette el interés que ha mostrado por su caso, pero le pidió no meterse en temas que no le corresponden, ya que no tienen que ver con su familia.

“Se agradece tu profundo interés hacía mi caso... aunque, pues como tú dices ‘si no está en tu &%$# no es tu pedo’. Váyase a su calderito para que sientas que es meterse con la verdad y con Dios” Frida Sofía

Frida Sofía le responde a Niurka (@ifridag / Instagram )

Las reacciones de los usuarios se han dividido, ya que mientras que unos apoyan a Frida Sofía, otros consideran que antes de haberlo dicho a los medios tuvo que acudir a las autoridades.

En diversas ocasiones Gustavo Adolfo Infante ha revelado que la hija de Alejandra Guzmán si tiene pensado ejercer acciones legales, pero se encuentra planeando bien su caso.

Incluso señaló que la demanda de Frida Sofía también podría ir en contra de su mamá y otros involucrados en el caso. Por ahora Enrique Guzmán ya había presentado una querella contra su nieta.