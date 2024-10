¿Boda en puerta? Ferka y Jorge Losa se besan para confirmar que ya retomaron su relación luego de que se exhibió una infidelidad.

Desde que se convirtieron en pareja en Las Estrellas bailan en Hoy 2023, Ferka -de 38 años de edad- y Jorge Losa han mostrado que tienen una gran química.

Sin embargo, fue hasta su participación en La Casa de los Famosos México que Ferka y Jorge Losa -de 34 años de edad- confirmaron su relación.

Aunque se habían mostrado muy enamorados, Ferka y Jorge Losa sorprendieron a sus seguidores al confirmar que habían terminado su relación.

Tras estar separados, Ferka y Jorge Losa han decidido darse una nueva oportunidad en el amor y con un gran beso confirmaron que ya son novios.

Ferka y Jorge Losa vuelven estar en el ojo del huracán luego de que nuevamente se han dejado ver juntos.

Luego de que Ferka señaló a Serrath como la culpable de su separación con Jorge Losa, parece que las cosas en la pareja ya van por buen camino.

Y es que tal parece que el tiempo que Jorge Losa estuvo La Isla: Desafío En Grecia y Turquía, le ayudó para aclarar las cosas con Ferka.

A través de sus redes sociales, Ferka y Jorge Losa ya se habían dejado ver juntos mostrando que se habían dado una nueva oportunidad en el amor.

Sin embargo, ahora Ferka y Jorge Losa fueron más allá al besarse frente a los reporteros para mostrar que ya eran nuevamente novios.

Fue durante un evento de Monster Truck, que Ferka y Jorge Losa se dieron un apasionado beso a petición de los reporteros.

De esta manera, Ferka y Jorge Losa dan por terminados tantos dimes y diretes sobre su relación.

En su conversación, Ferka y Jorge Losa se mostraron muy felices con esta nueva etapa de su relación.

Luego de los escándalos en los que se vieron envueltos, Ferka y Jorge Losa reconocieron que tuvieron que trabajar en ellos para poder llegar a este punto.

Sobre si planean casarse, Ferka dejó que por el momento no está en sus planes pues el compromiso que tiene con Jorge Losa va más allá.

Ferka destacó que tienen claro que desean como pareja y que no necesitan de ningún papel para reafirmar su amor.

“Claro que estaba enojada, claro que no entendía cosas, como siempre lo dije, hay muchas cosas que no entiendo y necesito respuestas, él tuvo su tiempo, yo tuve mi momento, yo fui a mi terapia y el tiempo también me hizo saber que no lo podía olvidar”

Ferka