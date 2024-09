Ferka no lo niega, aún piensa en Jorge Losa sobre todo ahora que éste la ha sorprendido con detalles románticos pese a encontrarse en Turquía por su participación el reality de TV Azteca, La Isla.

Cabe recordar que Ferka y Jorge Losa se separaron a mediados de mayo de este año, días antes de que el ex habitante de La Casa de los Famosos ingresará al reality de supervivencia La Isla: Desafío Grecia y Turquía.

La ruptura fue porque Ferka le encontró a Jorge Losa mensajes sugerentes de Isis Serrath -de 33 años de edad-, quien habría sido la tercera en discordia.

El pasado 25 de agosto, Ferka celebró su cumpleaños número 38. Como suele acostumbrarse, familiares y amigos la felicitaron; no obstante, gran sorpresa se llevó cuando Jorge Losa hizo acto de presencia.

Jorge Losa -de 34 años de edad- felicitó a Ferka en redes sociales. La estrella de telerrealidad dejó todo preparado para que su exnovia supiera que aún piensa en ella.

De acuerdo con Ferka, Jorge Losa preparó todo para que ese día le llevaran flores en su nombre y además publicaran un mensaje amoroso en la red social X, detalles que le fascinaron.

Y es que la actriz sigue enamorad de ‘Albacete’:

“Mi corazón ahí sigue, sigo pensando en él, también muchas señales me ha estado mandando y no estoy entendiendo.…Llegaron flores el día de mi cumple, me sigue pensando, es una bonita señala para el ego, el corazón, ayuda”

Ferka